Патриарх Кирилл пригрозил адом тем, кто отказывается делиться богатством

Глава Русской православной церкви призвал богатых россиян помогать тем, кто нуждается в этом. Те же, кто «из большого количества денег не может помочь другому», идут по пути в ад, предупредил он

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых россиян помогать тем, кто нуждается, предупредив, что в противном случае им грозит ад. Об этом он заявил во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным», — отметил патриарх Кирилл.

По его словам, Господь будет помогать приумножать богатство, пока оно служит другим людям, «особенно находящимся в критической жизненной ситуации». Чем больше у человека денег, тем больше у него ответственности за это, подчеркнул глава Русской православной церкви (РПЦ).

Если же тот, кто «из большого количества денег не может помочь другому», — это «путь в ад», предупредил он.

«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства», — заключил патриарх.

С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие больше 5 млн руб. в год, должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%. Такой доход соответствует месячной зарплате 416,7 тыс. руб. и выше. При этом повышенной ставкой облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год. Повысить ставку НДФЛ до 15% для россиян с доходом более 5 млн руб. в год в июне 2020 года предложил президент Владимир Путин.

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В РПЦ сочли инициативу главы государства «нравственно оправданной», так как, по мнению церкви, это позволит преодолеть имущественное расслоение. В январе 2018 года патриарх Кирилл отмечал, что чем больше разрыв между доходами населения, «тем больше дестабилизация общества, тем больше негативной энергии, тем больше у людей отторжения от всего, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики».

В 2012-м на официальном сайте РПЦ опубликовали фото патриарха со встречи с министром юстиции Александром Коноваловым. В отражении на столе на руке патриарха были видны часы Breguet, однако на самой руке их заретушировали. Впоследствии в РПЦ удалили фото и извинились. В пресс-службе патриархии заявили, что снимок обрабатывала 24-летняя неопытная сотрудница, девушка «светская, не монахиня». «Человек проявил глупую, ничем не оправданную инициативу, не согласованную с руководством. Понятно, что это недоразумение. Мы не хотим ничего скрывать, нам нечего стыдиться», — сказал замглавы пресс-службы Александр Волков.

В прошлом году на YouTube-канале Pope Roman было опубликовано видео, на котором священник храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман (Степанов) призвал патриарха Кирилла и других священнослужителей задекларировать свои доходы и имущество, что, по его мнению, позволит вернуть доверие людей к церкви. По словам Степанова, церковь должна перестать быть организацией, где «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета». После этого священнику запретили служить в церкви.

До этого глава РПЦ призывал прихожан не верить «ужасным вещам о патриархе, об архиереях, о священниках». Он утверждал, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи об их богатстве, так как они говорят правду, неприятную «сильным мира сего».