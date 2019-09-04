Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа

Джеймс Мэттис ушел в отставку после решения Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии. Он не критикует Трампа в силу ряда убеждений, но допускает, что выскажется «в правильное время»

Джеймс Мэттис (Фото: Richard Drew / AP)

Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил СNN, что не выступает с открытой критикой в адрес президента США так как считает, что человеку военных традиций не следует давать политических оценок.

«Долг и честь абсолютно важны. И вы не отказываетесь от клятвы поддерживать и защищать конституцию, когда уходите со службы», — сказал Мэттис в ответ на вопрос о том, не должен ли он высказаться до следующих президентских выборов. По его мнению, человеку «военных традиций», работавшему в Минобороны, не следует выступать с политическими оценками.

При этом Мэттис не исключил подобных заявлений в будущем, когда для разговоров о стратегии и политики «наступит правильное время». Он не уточнил, когда конкретно это может произойти, добавив только, что сам это поймет.

Отвечая на вопрос о том, начнет ли он говорить о политике перед выборами президента в 2020 году, Мэттис сказал, что для военного истеблишмента сейчас не время влиять на политические оценки и людей.

На прошлой неделе бывший глава Пентагона дал интервью The Atlantic, в ходе которого если спросили, был ли он готов к тому, что в городах, куда он приезжает презентовать свою книгу, его будут спрашивать о Трампе. Мэттис в ответ рассказал о своем «долге молчания».