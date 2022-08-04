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Военная операция на Украине ,  

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК *

Как утверждают в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.

1 августа из порта Одессы вышло первое торговое судно с зерном после подписания представителями России, Турции, Украины и ООН соглашений о вывозе зерна. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне должно доставить груз кукурузы в порт Стамбула на следующий день, сообщили в Минобороны. Документы об экспорте зерна были подписаны сторонами 22 июля. 30 июня российское Минобороны сообщило, что вывело военных с острова Змеиный в акватории Черного моря, чтобы продемонстрировать отсутствие препятствий для организации гумкоридора для вывоза зерна с Украины.

29 июля Минобороны и власти ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным Минобороны, при ударе погибли 50 пленных, еще более 70 получили ранения.

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении Минобороны отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

3 июля в Минобороны сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. Позже в тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов: Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. В своем докладе президенту Шойгу также отчитался об освобождении Луганской народной республики.

1 июля Минобороны заявил о взятии Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, шахты Матросской, Желатинового завода и населенного пункта Тополевка.

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25 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль городов Северодонецк и Боровское, а также населенных пунктов Вороново и Сиротино.

24 июня в Минобороны сообщили о продвижении на Луганском направлении за пять дней: взяты под контроль несколько населенных пунктов в Попаснянском районе, включая Лоскутовку и Нырково.

21 июня в Минобороны сообщили о попытке украинских войск взять остров Змеиный 20 июня, в ходе которой были задействованы беспилотники и артиллерия. Как отметили в ведомстве, «убедившись в провале попытки захвата острова», ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об этом ударе утром 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, после удара семь человек числятся пропавшими без вести.

20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Тошковки в ЛНР.

19 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль Метелкино на Северодонецком направлении.

9 июня в штабе теробороны ДНР сообщили о боях за Славянск — это один из транспортных узлов региона, он находится примерно в 100 км к северу от Донецка.

В Минобороны 9 июня сообщили о начале работ по разминированию дорог и леса в нацпарке «Святые горы» (в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое). О взятии под контроль Святогорска и других мест глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 7 июня. По его словам, занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу реки Северский Донец. Также взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка, продолжается борьба за промзону и ближайшие населенные пункты.

28 мая в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР.

Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

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11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По сообщению Минобороны от 4 августа, всего с начала проведения операции уничтожены 261 украинский самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотников, 361 ЗКР, 4244 танка и других боевых бронированных машин.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны 2 раза сообщали о потерях в ходе военной операции. По последней информации на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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