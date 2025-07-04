У экс-министра обороны Украины Резникова прошел обыск по делу о закупках для ВСУ

У экс-министра обороны Украины прошли обыски по делу о закупках для ВСУ

По данным источников «Зеркала недели», обыски были связаны с делом о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Скандал разгорелся в январе 2023 года, на фоне него Резников ушел в отставку

Алексей Резников (Фото: Matthias Schrader / AP / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны страны Алексея Резникова, передает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Также об обысках сообщает издание «Зеркало недели».

По словам собеседников «Украинской правды», у Резникова при обыске «нашли левый телефон и еще что-то». Правоохранители изъяли у экс-министра некоторые значимые документы, пишет газета.

Источники «Зеркала недели» не исключили, что мероприятия были связаны с делом о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

В апреле в НАБУ заявляли, что Резников на тот момент не являлся подозреваемым в рамках этого производства, отмечает «Украинская правда».

Резников возглавлял Минобороны Украины в 2021-2023 годах. За несколько месяцев до его отставки возник скандал из-за закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. В январе 2023 года «Зеркало недели» опубликовало копии соглашений об организации питания воинских частей в шести украинских областях — исходя из них, Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве (например, в то время как в магазине куриные яйца стоили в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они шли по цене 17 грн (31,7 руб.).

В украинском Минобороны тогда заявили, что СМИ распространяют «заведомо ложные сведения». Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но также назвал расследование информационной атакой под надуманным предлогом. На фоне скандала ушел с поста замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение армии.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить главу Минобороны вечером 3 сентября 2023 года. Он объяснил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На место Резникова был назначен нынешний министр обороны Рустем Умеров. Власти России смену главы Минобороны Украины назвали внутренним делом страны.