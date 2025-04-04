Минобороны сообщило об ударе по цели в Кривом Роге

Как заявили в Минобороны, удар в Кривом Роге был нанесен по месту проведения совещания с западными инструкторами, потери составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств

Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские военные нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, сообщает Минобороны.

«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.

О взрыве в Кривом Роге вечером 4 апреля сообщало издание «Страна» и публиковало кадры со столбом дыма в городе. Военная администрация Днепропетровской области сообщила, что в Кривом Роге погибли 16 человек, около 40 человек получили ранения.

В начале марта Минобороны сообщало об ударе с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были убиты до 150 человек, в том числе до 30 иностранных инструкторов.