Минобороны сообщило об ударе по цели в Кривом Роге
Российские военные нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, сообщает Минобороны.
«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.
О взрыве в Кривом Роге вечером 4 апреля сообщало издание «Страна» и публиковало кадры со столбом дыма в городе. Военная администрация Днепропетровской области сообщила, что в Кривом Роге погибли 16 человек, около 40 человек получили ранения.
В начале марта Минобороны сообщало об ударе с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были убиты до 150 человек, в том числе до 30 иностранных инструкторов.
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