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Минюст признал иноагентами журналиста Лушникова и кинокритика Барабаш
Алексей Лушников
Минюст расширил список иноагентов. В реестр попали:
- журналист, телеведущий Алексей Лушников;
- кинокритик Екатерина Барабаш;
- рок-музыкант Святослав Толстой (Слава Толстой);
- блогер Алексей Губанов (JesusAVGN);
- издание «Гласная».
Материал дополняется.
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