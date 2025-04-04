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Политика ,  
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Минюст признал иноагентами журналиста Лушникова и кинокритика Барабаш

Алексей Лушников
Алексей Лушников (Фото: alexis.lushnikov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст расширил список иноагентов. В реестр попали:

  • журналист, телеведущий Алексей Лушников;
  • кинокритик Екатерина Барабаш;
  • рок-музыкант Святослав Толстой (Слава Толстой);
  • блогер Алексей Губанов (JesusAVGN);
  • издание «Гласная».

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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