The Economist рассказал об острове США на «передовой борьбы с Россией»

На фоне планов сотрудничества и противостояния в Арктике между США и Россией некоторые жители американского острова Крузенштерна стали учить русский язык. Этот остров — «передовая борьбы с Россией», пишет The Economist

Фото: Petty Officer Richard Brahm / U.S. Coast Guard

Жители американского острова Малий Диомид (остров Крузенштерна) начали учить русский язык на случай «захвата Россией», пишет The Economist. Журнал назвал этот остров «передовой арктической схватки».

«Некоторые жители острова изучают русский язык на случай, если Россия когда-нибудь попытается захватить Малый Диомид», — пишет издание. Среди них — сын 32-летнего жителя острова, Кевина Озенна.

Вид на вершину острова Малый Диомид (Фото: NOAA Photo Library / Flickr) Остров Малый Диомид (Фото: NOAA Photo Library / Flickr) Деревня на острове Малый Диомид (Фото: Petty Officer Richard Brahm / U.S. Coast Guard) Вид на остров Большой Диомид с острова Малый Диомид (Фото: NOAA Photo Library / Flickr) Спутниковый снимок островов Малый Диомид и Большой Диомид в Беринговом проливе (Фото: NASA)

Острова Диомида — это два острова в центре Берингова пролива. Один из них, остров Ратманова, принадлежит России. Там находится полярная станция и погранзастава. Американский остров Крузенштерна находится в 3,5 км от него. Там живут чуть более чем 130 человек. Между островами — граница США и России, а также линия перемены дат.

Репортер журнала рассказал, что на острове есть американцы, которые следят за российскими военными на соседнем острове, в том числе при помощи биноклей. В то же время у остальных «жизнь там далека, трудна и все более мрачна», описал он атмосферу на острове. The Economist указал, что население, которое традиционно кормилось тюленями и моржами, за 30 лет сократилось более чем вдвое из-за «ухудшающейся погоды» и таяния льдов. «Те, кто остался, живут в небольших домах, которые могут рухнуть в любой момент, поскольку вечная мерзлота под ними тает и прогибается. Многие семьи распались под давлением; алкоголизм и домашнее насилие не являются редкостью», — указал репортер.

«По мере таяния льдов регион открывается для моряков, спекулянтов и хищных сверхдержав», — пишет журнал, указывая на обострение противостояния из-за Арктики.

Также журнал пишет, как жители островов, инупиаты (эскимосский народ), общаются через границу. The Economist напомнил, что еще в советские годы инупиатов с советского острова Ратманова переселили на материк. «В течение следующих 40 лет через эту «ледяную завесу» происходили лишь эпизодические контакты. Иногда зимой, когда море замерзало, мужчины шли из одной из деревень на материковой части Сибири и стояли на международной линии перемены дат, чтобы обмениваться сигаретами, сладостями и историями с теми, кто шел с Малого Диомида», — напоминает журнал. Он отмечает, что контакты людей активизировались в 1990-е годы, когда люди совершали визиты друг к другу, но после обострения отношений США и России эта возможность закрылась, и родственникам осталось общаться только через социальные сети.

«Они комментируют посты друг друга, когда кто-то ловит моржа, и обмениваются сообщениями о воспитании детей, методах охоты и традиционных песнях», — описал The Economist. «Мы не можем пересечь границу там, и они не могут пересечь ее здесь снова. Ледяной занавес вернулся», — рассказал изданию местный житель Эдвард Сулук. В момент, когда корреспондент журнала пытался послушать русское радио вместе с Эдвардом, проходящий мимо местный житель отругал их. «Вы здесь пытаетесь общаться с русскими?» — спросил он. «Я доложу о вас военным и скажу им, что здесь шпион», — пересказал корреспондент журнала разговор.

Местные жители считают, что американский остров Крузенштерна дрейфует к российскому острову Ратманова каждый год «на несколько футов». «Эти острова становятся ближе друг к другу. Вот почему у нас происходят обвалы, оползни, таяние вечной мерзлоты», — сказал изданию местный резчик по дереву Отто Сулук. «Может быть, они любят друг друга. Они скучают друг по другу», — добавил он.

При этом остров вряд ли может стать базой для освоения Арктики — «в нем нет порта и особенностей, которые делают его хорошей гаванью; у него нет сложных коммуникационных сетей или достаточной земли для строительства дополнительной инфраструктуры; питьевая вода, природные ресурсы и импортные товары в дефиците», сообщил The Economist.