Рютте отверг включение членства Украины в НАТО в мирное соглашение
Решение о пути Украины в НАТО необратимо, однако Киеву не обещали, что присоединение к альянсу будет предусмотрено мирным соглашением, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече глав МИД стран блока.
«Но Украине никогда не обещали, что членство в альянсе будет частью мирного соглашения», — отметил генсек.
Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее говорил, что Украина не намерена официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз, а также прописывать ограничение численности вооруженных сил в мирном соглашении. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что можно создать «НАТО на Украине», если членство в Североатлантическом альянсе будет для Киева закрытым.
Москва называла недопущения членства Украины в НАТО одной из целей военной операции.
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