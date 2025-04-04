 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Высылки дипломатов ,  
0 

МИД объявил о высылке трех молдавских дипломатов

Сюжет
Высылки дипломатов
Это ответ на высылку Молдавией троих сотрудников российской дипмиссии, которых обвинили в том, что они помогли осужденному по делу о подкупе депутату бежать в Приднестровье. МИД России назвал обвинения безосновательными
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва высылает трех сотрудников посольства Молдавии в России, сообщает пресс-служба МИДа. Ноту об этом вручили молдавскому послу Лилиану Дарию.

«Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников Посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИДе Дарию выразили протест из-за решения Кишинева объявить персона нон грата трех российских дипломатов. В министерстве подчеркнули, что попытки обвинить дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой оснований.

МИД Молдавии предписал троим сотрудникам посольства России покинуть республику в конце марта. Служба информации и безопасности страны обвинила дипломатов в том, что они помогли осужденному по делу о подкупе депутату Александру Нестеровскому бежать в Приднестровье.

«Никаких серьезных доказательств мы не увидели, кроме смутных кадров на экране телевизора», — заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, комментируя ситуацию журналистам.

Молдавия объявила троих сотрудников посольства России персонами нон грата
Политика
Фото:Посольство России в Республике Молдова

Нестеровский — один из лидеров партии «Возрождение», которая выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией и против евроинтеграции. Он один из соавторов законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма. Помимо этого депутат выступал за придание русскому языку статуса официального, а также против пропаганды ЛГБТ в молдавских школах (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его).

В прошлый раз Молдавия выслала российского дипломата после обысков в парламенте летом 2024 года. Дипломата обвинили в контактах с двумя чиновниками, которых заподозрили в госизмене и заговоре против государства. В Российском посольстве назвали произошедшее «дополнительным проявлением «искусственно созданных антироссийских настроений» в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мелиса Савина
Молдавия МИД дипломатия дипломаты
Материалы по теме
Молдавия вышлет российского дипломата после обысков в парламенте
Политика
Посла России в Молдавии вызвали в МИД после обысков в парламенте
Политика
Молдавия объявила троих сотрудников посольства России персонами нон грата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Побег из настоящего: почему индийские зумеры пристрастились к ретрокиноОтрасли, 14:13
Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне объявил об уходе из клубаСпорт, 14:11
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Победная серия лыжницы Терентьевой остановилась на 13-й гонкеСпорт, 13:52
Бензовоз превратился в факел после аварии. ВидеоОбщество, 13:51
В Театре Моссовета создали худсовет с Андреем Кончаловским во главеОбщество, 13:43
ВЭБ.РФ впервые в России выпустил корпоративные облигации нового типаИнвестиции, 13:38
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Дипломаты начали выяснять, были ли россияне в ДТП с автобусом в ТаиландеОбщество, 13:36
Цена Brent рухнула на 6% и впервые за 3,5 года упала ниже $66 за баррельИнвестиции, 13:32
Гормоны не шутят: как распознать дефицит тестостерона — Harvard HealthPro, 13:32
Мэр Орска рассказал о восстановленном после паводка водоснабженииОбщество, 13:30
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из СШАЭкономика, 13:29
Песков напомнил о «разных нюансах» на пути к прекращению огняПолитика, 13:26
Rayna Tours назвала ложными сообщения о гибели туристов в ДубаеОбщество, 13:21