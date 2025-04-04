МИД объявил о высылке трех молдавских дипломатов

Это ответ на высылку Молдавией троих сотрудников российской дипмиссии, которых обвинили в том, что они помогли осужденному по делу о подкупе депутату бежать в Приднестровье. МИД России назвал обвинения безосновательными

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Москва высылает трех сотрудников посольства Молдавии в России, сообщает пресс-служба МИДа. Ноту об этом вручили молдавскому послу Лилиану Дарию.

«Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников Посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИДе Дарию выразили протест из-за решения Кишинева объявить персона нон грата трех российских дипломатов. В министерстве подчеркнули, что попытки обвинить дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой оснований.

МИД Молдавии предписал троим сотрудникам посольства России покинуть республику в конце марта. Служба информации и безопасности страны обвинила дипломатов в том, что они помогли осужденному по делу о подкупе депутату Александру Нестеровскому бежать в Приднестровье.

«Никаких серьезных доказательств мы не увидели, кроме смутных кадров на экране телевизора», — заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, комментируя ситуацию журналистам.

Нестеровский — один из лидеров партии «Возрождение», которая выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией и против евроинтеграции. Он один из соавторов законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма. Помимо этого депутат выступал за придание русскому языку статуса официального, а также против пропаганды ЛГБТ в молдавских школах (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его).

В прошлый раз Молдавия выслала российского дипломата после обысков в парламенте летом 2024 года. Дипломата обвинили в контактах с двумя чиновниками, которых заподозрили в госизмене и заговоре против государства. В Российском посольстве назвали произошедшее «дополнительным проявлением «искусственно созданных антироссийских настроений» в стране.