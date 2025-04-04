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Переговоры России и США ,  
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Кремль заявил об «осторожных шагах» России и США к обсуждению сложных тем

Песков: Россия и США «пока не дошли» до обсуждения контроля над вооружениями
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Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва и Вашингтон «пока не дошли» до обсуждения стратегической стабильности, однако эта тема должна «стоять высоко в повестке дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли. Вы знаете, что все контакты были прерваны по этой теме тоже во время предыдущей администрации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В целом сейчас «делаются первые осторожные шаги» по созданию благоприятной атмосферы, которая позволит выйти на обсуждение «сложных субстанций», отметил пресс-секретарь главы государства.

США и СССР, а после Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу) и СНВ-3 в 2010 году.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года, объяснив это решение стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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