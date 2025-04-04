Каллас рассказала о заверениях Рубио насчет России и Украины

Украина и Европа должны быть согласны с договоренностями, которые могут быть достигнуты по урегулированию, заявила Каллас, отметив, что Рубио дал ЕС гарантии по этому вопросу

Марко Рубио (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио заверил страны ЕС, что Вашингтон не пойдет на уступки Москве, которые бы пересекали красные линии Киева или Брюсселя, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Newsweek.

«Да, он давал нам заверения в этом», — заявила Каллас. Рубио находится в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

По ее словам, в беседе с Рубио было подчеркнуто, что Украина и Европа должны быть согласны с договоренностями, которые могут быть достигнуты по урегулированию, и ничего касающееся Украины не может решаться без Украины.

Ранее украинские издания, в том числе «Европейская правда» и «РБК Украина», сообщали, что Украина на встрече в Саудовской Аравии в середине марта представила США свои красные линии для мирных переговоров. Среди них — невозможность снятия с повестки вступления Киева в НАТО.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский допускал поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных территорий дипломатическим путем. Киев никогда не признает потерянные территории российскими, это одна из красных линий, указывал он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в прошлом году называл ошибочной веру в то, что можно сдвигать «красные линии» России.