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Политика ,  
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Как в Корее встретили импичмент президента. Фоторепортаж

Появились кадры с реакцией людей на импичмент президента Южной Кореи
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года ввел в стране военное положение. Как его сторонники и противники отреагировали на решение — в фоторепортаже РБК

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Судьи Конституционного суда Южной Кореи единогласно решили, что президент Юн Сок Ёль превысил полномочия, объявив о введении военного положения в стране в начале декабря 2024 года, и утвердили его импичмент. В течение 60 дней в Корее назначат внеочередные выборы.

У здания Конституционного суда собрались как сторонники, так и противники президента. В течение последних месяцев они регулярно выходили на многотысячные митинги. Противники Юн Сок Ёля ликовали и скандировали «Мы победили!» после того, как суд огласил решение.

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«Уважаемые сограждане, для меня было большой честью работать ради Кореи. Мне жаль, что я не смог оправдать ваших ожиданий, прошу за это прощения», — говорится в распространенном заявлении Юн Сок Ёля (цитата по The New York Times).

Он стал вторым президентом в истории Кореи, которого сместили с должности при помощи импичмента. В 2016 году аналогичное решение КС вынес в отношении Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала.

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София Шошина София Шошина
Южная Корея импичмент Юн Сок Ёль
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