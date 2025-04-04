Как в Корее встретили импичмент президента. Фоторепортаж
Судьи Конституционного суда Южной Кореи единогласно решили, что президент Юн Сок Ёль превысил полномочия, объявив о введении военного положения в стране в начале декабря 2024 года, и утвердили его импичмент. В течение 60 дней в Корее назначат внеочередные выборы.
У здания Конституционного суда собрались как сторонники, так и противники президента. В течение последних месяцев они регулярно выходили на многотысячные митинги. Противники Юн Сок Ёля ликовали и скандировали «Мы победили!» после того, как суд огласил решение.
«Уважаемые сограждане, для меня было большой честью работать ради Кореи. Мне жаль, что я не смог оправдать ваших ожиданий, прошу за это прощения», — говорится в распространенном заявлении Юн Сок Ёля (цитата по The New York Times).
Он стал вторым президентом в истории Кореи, которого сместили с должности при помощи импичмента. В 2016 году аналогичное решение КС вынес в отношении Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала.
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