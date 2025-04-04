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Военная операция на Украине ,  
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СК сообщил о задержании готовившего самоподрыв в общежитии курсантов

Сюжет
Военная операция на Украине

СК сообщил о задержании готовившего самоподрыв в общежитии курсантов
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Российский военнослужащий намеревался совершить теракт в столичном регионе, объектом нападения должна был стать одна из воинских частей Минобороны, сообщает СК. 49-летнего мужчину задержали 2 апреля после получения взрывного устройства.

«Российский военнослужащий является участником террористического сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации. Посредством одной из социальных сетей с ним был установлен контакт сотрудниками Главного управления разведки Украины, от которых в марте этого года он получил предложение совершить террористический акт в столичном регионе», — рассказали в СК.

На видео, опубликованном СК, задержанный рассказал, что должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв. Взамен ему обещали эвакуацию детей в западные страны. ФСБ уточняет, что он готовил теракт в общежитии, где живут курсанты военных вузов.

Дело завели по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Следователи устанавливают других людей, которые могут быть причастны к подготовке преступления.

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Елена Степанова Елена Степанова
ФСБ военнослужащие самоподрыв Минобороны Курсанты
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