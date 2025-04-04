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Переговоры России и США ,  
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Трамп рассказал о прогрессе после недавнего разговора с Зеленским. Видео

Рассказ Трампа о прогрессе после недавнего разговора с Зеленским попал на видео
Сюжет
Переговоры России и США

Трамп рассказал о прогрессе после недавнего разговора с Зеленским. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что «не так давно» говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он готов заключить сделку», — сообщил Трамп. «И я думаю, президент Путин готов пойти на сделку», — добавил он.

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