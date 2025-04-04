Конституционный суд Южной Кореи оставил в силе импичмент президента Юна

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента республики Юн Сок Ёля. В течение 60 дней в стране пройдут внеочередные президентские выборы, на победу может рассчитывать лидер оппозиции

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента республики Юн Сок Ёля, смещенного Национальным собранием (однопалатный парламент республики) с должности после попытки ввести в стране военное положение, сообщает Yonhap. Решение поддержали все восемь судей.

Несколькими днями ранее, 24 марта, Конституционный суд отменил импичмент и.о. президента, премьер-министра Хан Док Су, которого контролируемый оппозицией парламент сместил с поста в конце декабря. Причиной стал его отказ назначить судей на три вакантных места в коллегии Конституционного суда, состоящей из девяти человек. Для оппозиции это был особо чувствительный вопрос, поскольку в таком случае для утверждения импичмента Юна потребовалось бы единогласное решение всех шести действующих судей. Если хотя бы один высказался против, то Юна восстановили бы в должности. К вынесению вердикта по делу экс-президента в КС оставалось вакантным лишь одно место.

2 апреля Хан призвал все политические силы воздержаться от высказываний, которые могли бы спровоцировать «незаконные акции протеста» и вспышки насилия в день вынесения приговора. «Сейчас самое время поставить на первое место стабильность и выживание нашего сообщества, а не политическую выгоду, — обратился и.о. президента. — Пожалуйста, проявите ответственное отношение, способствующее сплочению общества, а не [провоцирующее] раскол и конфликты». Для обеспечения порядка в Сеул были стянуты 14 тыс. полицейских, а в радиусе 100-150 м от суда была создана специальная «вакуумная зона».

За что Юну объявили импичмент

Поздним вечером 3 декабря Юн в экстренном обращении к нации объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор «беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам». Так консерваторы обычно называют оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», выступающую за диалог с КНДР. При этом «Тобуро» принадлежит большинство мест в парламенте. Незадолго до того, как Юн ввел военное положение, оппозиция потребовала сократить предложенный президентом бюджет и инициировала отставки ряда правительственных чиновников, включая прокуроров, отказавшихся возбуждать дело против первой леди Ким Кон Хи, которую подозревают в махинациях с акциями Deutsch Motors в 2009–2012 годы.

В период действия военного положения запрещена политическая деятельность, включая работу парламента. Однако 190 депутатов успели забаррикадироваться в здании Национального собрания до прибытия военных и проголосовали за отмену президентского указа. Юн был вынужден подчиниться и утром 4 декабря отменил военное положение.

В тот же день оппозиция инициировала импичмент президента. Первое голосование провалилось из-за бойкота правящей партии «Сила народа». Однако после того как 12 декабря Юн выпустил очередное видеообращение, в котором попытался оправдать введение военного положения, его однопартийцы поддержали импичмент.

Юн лишился полномочий и неприкосновенности, сохранив зарплату ($14 тыс. в месяц), резиденцию, кортеж, борт и охрану. 15 января следователи со второй попытки смогли задержать опального президента по обвинению в мятеже, а 18 января суд избрал ему временную меру пресечения в виде заключения под стражу. А феврале политик подал апелляцию в Центральный окружной суд Сеула, тот встал на его сторону и освободил из-под стражи в начале марта. Однако рассмотрение самого дела о мятеже продолжается.

Что будет после окончательного импичмента Юн Сок Ёля

Теперь в течение 60 дней в Южной Корее будут назначены внеочередные президентские выборы. В это время обязанности главы государства продолжит выполнять Хан Док Су.

Президент Южной Кореи избирается на один пятилетний срок без возможности переизбрания. На президентское кресло, скорее всего, будет претендовать лидер «Демократической партии» Ли Чжэ Мён, который на прошлых выборах проиграл Юну всего 0,2% голосов. Неделей ранее апелляционный суд оправдал Ли по делу о нарушении закона о выборах государственных должностных лиц, отменив тем самым ноябрьский приговор нижестоящей инстанции, который лишал его возможности участвовать в выборах следующие 10 лет.

Согласно недавнему опросу Realmeter, Ли уверенно лидирует как потенциальный кандидат в президенты — его поддерживают 49,5% опрошенных. Следом за ним идет вероятный кандидат от «Силы народа» — министр труда Ким Мун Су с 16,3%. Он снискал поддержку сторонников правящей партии после того, как отказался приносить парламенту извинения за введение военного положения. Среди его конкурентов внутри партии — мэр четвертого по величине города Тэгу, Хон Чжун Пё (7,1%), бывший министр юстиции Хан Дон Хун (6,7%) и мэр Сеула О Се Хун (4,8%).

2 апреля прошли первые с введения военного положения муниципальные выборы. В трех из пяти муниципалитетов победу одержали кандидаты от «Демократической партии».