Хлебопеки пожаловались на качество образования в главном пищевом вузе

Союз хлебопечения написал в правительство о частых скандалах и плохом оснащении в Росбиотехе, что мешает получению качественного образования. В Минобразования заявили об «улучшении ситуации»

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Национальный союз хлебопечения (НСХ) направил обращение (есть у РБК) вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором выразил опасения по поводу деятельности ведущего пищевого вуза страны — Российского биотехнологического университета (Росбиотех) и качества подготовки студентов в нем. Вице-премьера НСХ попросил принять меры и «стабилизировать» работу вуза.

В своем обращении хлебопеки отмечают, что некоторые подразделения университета не соответствуют современному уровню развития пищевых производств, что не позволяет качественно обучать студентов. Кроме того, союз написал, что последние несколько лет университет стабильно сотрясают скандалы, связанные с претензиями силовых ведомств к его руководству. За непродолжительный период сменилось уже несколько ректоров и проректоров, отмечается в письме. «Такая продолжительная нестабильность руководящего состава не способствует диалогу на перспективу и вовлеченности предприятий-работодателей в образовательный процесс», — заявили в НСХ. Там также отметили, что на фоне скандалов из университета стали уходить квалифицированные преподаватели.

11 марта Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему ректору Росбиотеха Михаилу Балыхину. Его и еще шесть соучастников обвиняли в мошенничестве на 210 млн руб., выделенных из федерального бюджета для производства вакцины для животных. Балыхин стал исполняющим обязанности ректора университета в 2017 году, в конце декабря 2018-го ученый совет избрал его ректором. Арестовали главу Росбиотеха в 2022 году. В то время у вуза было другое название: Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП). Новое название он получил в октябре 2022-го. После этого обязанности ректора Росбиотеха исполняли попеременно четыре человека, включая нынешнюю и.о. Наталью Жукову.

«Индустриальная часть хлебопекарной отрасли с сожалением вынуждена констатировать, что имя вуза как в публичном пространстве, так и в отраслевом сообществе теперь больше связано с негативными новостями, нежели с образовательной деятельностью в целом и достижениями в ней», — говорится в письме. Союз также указал, что последствия управленческих решений, принимаемых от имени государства учредителем университета, несут риски для системы подготовки специалистов отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

В пресс-службе правительства сообщили РБК, что обращение НСХ направили в Министерство науки в высшего образования «для ответа заявителю по существу».

Как сообщили РБК в Минобрнауки, в конце 2023 года министерство провело внеплановую комплексную проверку отдельных направлений деятельности Росбиотеха, в результате которой установило нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, деятельности по использованию и распоряжению федеральным имуществом, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг.

В план действий по устранению выявленных нарушений вошли 175 пунктов. По информации Миноборнауки, по состоянию на 19 марта Росбиотех исполнил 140 из них, а еще 35 находятся на контроле министерства. Там также добавили, что проведение новой проверки деятельности университета в 2025 году не предусмотрено.

Национальный союз хлебопекарей также получил ответ Минобрнауки, который содержал информацию о полномочиях ведомства по освобождению и назначению ректоров подведомственных вузов. В нем указано, что в настоящее время исполняющей обязанности ректора Росбиотеха назначена кандидат экономических наук Наталья Жукова. Министерство поблагодарило НСХ за «проявленную активную гражданскую позицию».

В Росбиотехе отметили, что в последние годы тот действительно «столкнулся с рядом вызовов», включая смену администрации и руководства. «Однако университет эффективно справился с ними и сегодня успешно реализует долгосрочный стратегический курс, направленный на повышение качества образования, укрепление связей с отраслью и решение задач, поставленных президентом России», — заявили РБК в пресс-службе вуза.

Там добавили, что с приходом нового ректора «управленческая команда стала стабильнее и устойчивее, а также значительно улучшила координацию и взаимодействие между внутренними подразделениями и внешними партнерами, смогла выработать грамотную стратегию дальнейшей модернизации и развития вуза».

Среди достижений в университете отметили увеличение числа поступающих — с 8 тыс. в 2022-м до 9,3 тыс. в 2024 году, рост среднего балла ЕГЭ — с 73,4 в 2023-м до 75,2 в прошлом году, а также повышение уровня трудоустройства выпускников инженерного профиля до 82%.

Кроме того, указали в пресс-службе, за последнее время в университете оборудовали 12 новых компьютерных классов и восемь инновационных лабораторий, в том числе первую в России лабораторию биополимеров и рециклинга упаковки.