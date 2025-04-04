В РСМД сочли нецелесообразным переход на расчеты в нацвалютах с Бразилией Это связано с торговым профицитом в пользу России

Эксперты РСМД считают преждевременным переход внешнеторговых расчетов между Россией и Бразилией на национальные валюты. Какие факторы препятствуют наращиванию экономического сотрудничества двух стран — в обзоре РБК

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Структура российского экспорта в Бразилию остается недостаточно диверсифицированной, а его рост обеспечивается в основном благодаря конъюнктурным всплескам спроса на энергоносители. К такому выводу пришли авторы доклада Российского совета по международным делам (РСМД), посвященного отношениям России и Бразилии.

В исследовании (есть в распоряжении РБК) отмечается, что экономическое взаимодействие между двумя странами можно охарактеризовать как относительно «самодостаточное» и динамично развивающееся. Объем двусторонней торговли вырос с 1997 по 2023 год более чем в десять раз, до $12,4 млрд. Бразилия стала крупнейшим российским торговым партнером в регионе — ее доля составляет почти 50% от общего российского товарооборота с государствами Латинской Америки, по итогам 2023-го Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров Бразилии.

Однако такой товарооборот «совершенно несопоставим ни с объемами торговли Бразилии с Китаем (больше в 14 раз) или с США (больше в семь раз), ни с торговлей России с Китаем и Индией», отмечают эксперты РСМД. Плюс в двусторонней торговле налицо значительный дисбаланс: бразильский импорт многократно превышает российский. В этих условиях, по заключению экспертов РСМД, переход на расчеты в национальных валютах сейчас нецелесообразен.

Какие факторы препятствуют наращиванию двусторонней торговли

Как отмечают авторы, экономическому сближению двух стран способствовала взаимодополняемость научно-технологических потенциалов. Однако на практике до сих пор партнерам не удается реализовать план по переходу от простой торговли к масштабному многопрофильному взаимодействию в области инновационных секторов, инвестиций и макроэкономики. Как констатируют эксперты РСМД, на протяжении большей части постсоветского периода двусторонняя торговля в основном сводилась к «обмену российских удобрений на бразильское мясо». К осени 2024-го Бразилия поставила на российские рынки мясо почти на $270 млн — в полтора раза больше по сравнению с показателем 2023 года, хотя и меньше объемов допандемийного периода (почти $300 млн).

Россия стабильно наращивает поставки пшеницы в Бразилию. Также с 2010 года наблюдается устойчивый тренд на увеличение поставок удобрений — в прошлом году рост составил не менее 10%. Эксперты отмечают, что Бразилия, будучи одним из ведущих игроков на мировом агропромышленном рынке, сильно зависит от импорта удобрений. В последние годы страна активно накапливала их запасы, чтобы избежать перебоев с поставками, — как следствие, Россия не может рассчитывать на постоянный рост экспортных доходов по этой статье товарооборота.

Одна из ключевых трудностей для развития экономических отношений двух стран, по оценке РСМД, заключается в недостаточной диверсификации поставок. «России по-прежнему сложно конкурировать на местных рынках продукции более высоких переделов, прежде всего в силу недостаточно высоких темпов технологического развития», — указывают эксперты РСМД. Это характерно и для российского импорта из Бразилии, в котором свыше 90% составляют продовольствие и сельхозсырье.

В прошлом году Россия стала шестым по объемам поставщиком металлов в Бразилию: вторая по поставкам железа и стали, пятая — по никелю. А латиноамериканская страна поставляет в Россию машины, оборудование и химико-фармацевтическую продукцию, что позволяет частично замещать попавшие под европейские санкции товары. Но в общем товарообороте эти закупки пока остаются миноритарными. Тревожным фактором эксперты РСМД называют сокращение поставок в Россию бразильских машин и оборудования (сельхозтехника, станки, электрические двигатели и генераторы, компрессоры и холодильное оборудование). «Бразилия с немалым трудом выдерживает конкуренцию на российских рынках ввиду высоких логистических издержек, что вместе с опасением вторичных санкций делает проблематичным сохранение и тем более расширение поставок», — заключают авторы, отмечая, что основным конкурентом Бразилии в этой сфере выступает Китай.

Из-за опасений вторичных рестрикций сократились и поставки бразильской авиационной продукции в Россию (до $249 тыс). Компания Embraer, в частности, приостановила обслуживание агрегатов, ранее проданных российским покупателям. Авторы доклада отмечают опасность этой тенденции, поскольку в парке второго по объему перевозчика в России S7 доля бразильских самолетов составляет 16%.

Большинство совместных проектов в деле освоения космоса и развития транспортной инфраструктуры, по оценкам РСМД, также буксует. Это объясняется как усиливающейся конкуренцией со стороны КНР, так и противодействием США, которое началось еще до украинского кризиса.

Крайне низкие результаты отмечены и в секторе военно-технического сотрудничества. Двум странам не удалось дополнить производственно-техническую специализацию друг друга, указывают эксперты. Общие объемы поставок военной техники оцениваются в «микроскопические» для таких государств $300–350 млн. Попытки возобновить сотрудничество в этой сфере в 2021–2022 годах наложились на начало военной операции на Украине и застопорились, как и переговоры о покупке Бразилией зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Не слишком успешно развивается и инвестиционное сотрудничество. Бразилия не пытается заменить ушедшие из России компании или нарастить прямые инвестиции. Тем не менее некоторые бразильские предприятия увеличили свою долю на российском рынке. В частности, компания BRF S.A. заменила ряд европейских брендов на рынке кормов, а фирма Avon в 2023 году открыла центр исследования и разработок на своем заводе в Московской области.

Одним из важных факторов, препятствующих расширению российского экспорта в Бразилию, эксперты РСМД считают местные антидемпинговые меры, фитосанитарные требования и сложную бюрократическую процедуру сертификации товаров через Национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения (Anvisa). «В условиях продолжающегося давления на Бразилию с целью склонить ее к присоединению к антироссийским санкциям эти барьеры становятся удобным предлогом для ограничения расширения деловых связей», — замечают эксперты.

Бразилия не присоединяется к антироссийским рестрикциям, считая их незаконными. Однако частные бизнес-структуры и крупные государственные концерны опасаются возможности распространения на них вторичных санкций США. Здесь показателен тот факт, что бразильские банки не попали в число подсанкционных, поскольку воздерживаются от кредитования двусторонних проектов и проведения транзакций, связанных с российским бизнесом.

Какие есть перспективы для развития

В исследовании РСМД отмечено, что Бразилия проявляет определенный интерес к поставкам автомобильных комплектующих в Россию. Это отвечает интересам Москвы, поскольку формирование национальной компонентной базы вряд ли будет завершено в среднесрочной перспективе.

Примером наиболее удачной кооперации в деле развития инновационной экономики эксперты называют совместные проекты в области энергетики и космических технологий. В частности, речь идет о контракте госкорпорации «Росатом» с бразильской Industrias Nucleares do Brasil, в соответствии с которым Россия полностью обеспечивает обогащенным ураном единственную бразильскую АЭС «Ангра». «Росатом» также поставляет в Бразилию радиоактивное топливо (в 2023 году она импортировала 26,9 т природного урана на $52,7 млн и 27,1 т обогащенного урана-235 на $18,9 млн). Кроме того, российская компания выиграла тендер на услуги по конверсии и обогащению добываемого в Бразилии урана стоимостью $40 млн, обойдя, в частности, китайцев.

В 2023 году существенно вырос экспорт в Бразилию российского дизельного топлива — более 660 тыс. против 74 тыс. т в 2022-м. По оценке экспертов, успеху российских экспортеров способствовали ценовой фактор и недостаточная развитость нефтепереработки в южноамериканской стране. Экономика Бразилии в целом остается энергоемкой. России даже удалось оттеснить США на второе место по поставкам нефтепродуктов, однако, как замечают эксперты, пока неясно, сможет ли это превратиться в долговременный тренд, учитывая, что Бразилия обладает собственными крупными запасами углеводородов. России могут быть интересны бразильские подсолевые месторождения с точки зрения участия в их разработке и дальнейшей переработке нефти, говорится в докладе.

Потенциально перспективным направлением двустороннего сотрудничества эксперты РСМД считают кооперацию в цифровой сфере. В Бразилии успешно функционируют многие российские онлайн-платформы и сервисы. Авторы отмечают, что страна активно вкладывается в цифровизацию и входит в десятку крупнейших рынков по данному показателю.

Говоря о перспективах развития экономического сотрудничества Бразилии и России, эксперты РСМД отмечают, что проблемой остаются реализация двусторонних расчетов и безопасность финансовых транзакций в условиях санкций. В то же время авторы доклада указывают, что при огромном дисбалансе в двусторонней торговле в пользу России переход на расчеты в национальных валютах сейчас нецелесообразен. Более перспективным, считают в РСМД, может оказаться использование китайского юаня. Хотя отказываться от поиска новых решений в этой сфере в рамках БРИКС авторы доклада тоже не советуют. Существенные объемы бразильской валюты, например, могут стать преимуществом для российских экспортеров, готовых инвестировать в южноамериканскую страну в сфере производства минеральных удобрений.

Эксперты заостряют внимание на факте, что Китай для России играет в Бразилии роль не партнера, а конкурента, несмотря на участие всех трех государств в БРИКС. «В этом контексте императивом становится такое развитие кооперации с Бразилией, которое не будет негативно влиять на сложившиеся отношения Москвы и Пекина», — заключают авторы исследования.