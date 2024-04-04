Россия второй раз объявила в розыск украинского националиста Корчинского

Корчинский объявлен в розыск по уголовному делу, статья неизвестна. Прежде его обвиняли в участии в чеченской войне против российских военнослужащих и развязывании агрессивной войны в Крыму

Дмитрий Корчинский (Фото: Ivasykus / Wikimedia Commons)

Украинский националист, лидер организации «Братство» (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Дмитрий Корчинский объявлен в розыск по уголовной статье, следует из данных базы МВД. По какой именно статье разыскивают Корчинского, не уточняется.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета и в пресс-службу МВД.

Он был переобъявлен в розыск, в первый раз его разыскивали в 2014 году. Тогда СК возбудил против Корчинского уголовное дело, обвинив его в публичных призывах к терроризму и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма. На тот момент националист был заочно арестован как фигурант еще одного уголовного дела — из-за участия в боях против российских солдат во время первой чеченской войны в 1994–1996 годах. Корчинский внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В 2015-м Интерпол арестовал Корчинского по запросу России в Риме, однако его отпустили на следующий день. Националист говорил, что тогда запрос сочли «политически мотивированным».

Корчинский в 1990-х участвовал не только в чеченской войне, но и в конфликтах в Приднестровье и Абхазии, писала «Лига.net». Пытался избраться в Верховную раду, но не получил необходимой поддержки. В 1999-м Корчинский основал партию «Братство», но она получила регистрацию только в 2005 году. В 2004-м баллотировался на выборах президента Украины, занял десятое место среди 24 кандидатов (получил 0,17%). В эти годы также вел несколько телепрограмм.

В начале декабря 2013-го в Киеве на Банковой улице, у администрации президента, произошли столкновения, в организации которых обвинили «Братство» Корчинского, его самого МВД Украины объявило в розыск. Националиста задержали в феврале 2014-го в Израиле, но затем отпустили по амнистии. Позднее Корчинский и члены его организации участвовали в конфликте в Донбассе. The Guardian сообщала в феврале 2023 года о существовании украинского добровольческого батальона Корчинского «Братство».