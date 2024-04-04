Израиль назвал число погибших солдат ЦАХАЛ с российским гражданством

Во время войны Израиля и ХАМАС погибли девять человек с гражданством Израиля и России. Всего в ЦАХАЛ таких мобилизованы тысячи, сообщили в посольстве Израиля

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Девять россиян, которые были мобилизованы в армию обороны страны (ЦАХАЛ), погибли во время войны Израиля и ХАМАС, сообщили на брифинге в посольстве еврейского государства в России.

Там отметили, что среди военнослужащих есть «множество» россиян с двойным гражданством.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года в ЦАХАЛ мобилизовали 360 тыс. резервистов. В запас израильтяне уходят после обязательной для мужчин (кроме евреев-ортодоксов) и женщин трехлетней службы в армии. Резервисты обязаны каждый год проходить краткосрочную службу.

3 апреля израильские военные сообщили о планах дополнительно призвать резервистов в части противовоздушной обороны.

Россияне также есть среди заложников, которых ХАМАС взял в первый день конфликта в результате прорыва в южную часть Израиля. Посольство сообщало, что в руках палестинской группировки остаются трое человек с российско-израильским гражданством.

В ноябре 2023 года ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии, в рамках которого был проведен обмен заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Тогда ХАМАС освободил и несколько россиян с двойным гражданством. Это две женщины — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати, а также 25-летний Рон Кривой.