Над Тульской областью сбили два дрона
В ночь на 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности.
«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Тульская область после начала военной операции на Украине периодически подвергается атаке беспилотников. Министерство по региональной безопасности области сообщало о сбитом беспилотнике 15 марта. До этого дроны в регионе уничтожили в ночь на 7 и 12 марта.
В конце февраля российские силы ПВО сбили три дрона над Тульской областью. Во всех случаях пострадавших или разрушений не было.
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