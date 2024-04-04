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Военная операция на Украине ,  
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Над Тульской областью сбили два дрона

Министерство региональной безопасности: над Тульской области сбили два дрона
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Военная операция на Украине
Средства ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью, пострадавших или разрушений, по предварительной информации, нет, сообщило министерство региональной безопасности

В ночь на 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

ПВО сбила дрон над Тульской областью
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Тульская область после начала военной операции на Украине периодически подвергается атаке беспилотников. Министерство по региональной безопасности области сообщало о сбитом беспилотнике 15 марта. До этого дроны в регионе уничтожили в ночь на 7 и 12 марта.

В конце февраля российские силы ПВО сбили три дрона над Тульской областью. Во всех случаях пострадавших или разрушений не было.

Над Тульской областью сбили два дрона
Над Тульской областью сбили два дрона

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Тульская область дроны ПВО
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В Тульской области сбили два дрона
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