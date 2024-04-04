Министерство региональной безопасности: над Тульской области сбили два дрона

Над Тульской областью сбили два дрона

Средства ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью, пострадавших или разрушений, по предварительной информации, нет, сообщило министерство региональной безопасности

В ночь на 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Тульская область после начала военной операции на Украине периодически подвергается атаке беспилотников. Министерство по региональной безопасности области сообщало о сбитом беспилотнике 15 марта. До этого дроны в регионе уничтожили в ночь на 7 и 12 марта.

В конце февраля российские силы ПВО сбили три дрона над Тульской областью. Во всех случаях пострадавших или разрушений не было.