Временного поверенного Франции в России Дармадикари вызвали в МИД

Временного поверенного Франции в России вызвали в МИД

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Франции из-за постов посольства о Буче

Здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари в связи с публикациями французского посольства в соцсетях, сообщает дипведомство.

Ему выразили «решительный протест» из-за опубликованных французским посольством заявлений о «зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах», заявили в МИДе.

Минобороны России, комментируя сообщения СМИ об обнаружении трупов мирных жителей в Буче, называло их провокациями. В военном министерстве заявили, что не пострадал «ни один мирный житель», пока город находился под контролем российских военных.

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