Посольство России назвало шагом к эскалации новый пакет помощи США Киеву

Поставка оружия и боеприпасов Украине влечет риски «неконтролируемого расширения географии конфликта», заявили в посольстве России в США. Пентагон сообщил, что направил Киеву военную помощь на $2,6 млрд

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Решение США отправить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $2,6 млрд — очередной шаг к эскалации конфликта, заявило посольство России в этой стране, комментируя решение Пентагона.

«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию <...>. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — говорится в комментарии дипмиссии (цитата по «РИА Новости»). В посольстве считают, что США «намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно».

Россия призывает Вашингтон «трезво оценить» последствия этого решения и «осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта».

Ранее 4 апреля Минобороны США объявило о решении отправить Украине вооружения, боеприпасы и другую технику на сумму $2,6 млрд. США объявили, что отправят Киеву боеприпасы для РСЗО HIMARS и систем противовоздушной обороны Patriot, системы перехвата артиллерийских снарядов, противотанковые системы, стрелковое оружие и патроны к нему.

В частности, Киев получит снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм, три радара ПВО, боеприпасы для системы ПВО NASAMS, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, припасы для разнокалиберных минометов, противотанковые комплексы TOW и Javelin, другое вооружение и боеприпасы. Кроме того, часть средств направят на поставки транспорта и технических средств, а также на обучение военных.