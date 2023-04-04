Глава МИД Финляндии подписал акт о присоединении страны к НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Трейдеры за сутки лишились $30 млн из-за скачков курса Dogecoin Крипто, 15:37
Отец рекордсмена сборной России по хоккею Мичкова найден мертвым Спорт, 15:32
Где получить доступ к мировым методикам лечения не уезжая за рубеж РБК +, 15:31
Какие агротехнологии Россия может предложить миру Тренды, 15:30
Подозреваемой в убийстве Татарского предъявили обвинение в теракте Политика, 15:29
Путин заявил, что санкции против России останутся надолго Политика, 15:25
Тест: как хорошо вы знаете московское метро Недвижимость, 15:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ФСБ пресекла в Подмосковье нелегальную трансляцию «Радио свобода» Политика, 15:23
Судья не разрешил СМИ транслировать заседание с участием Трампа Политика, 15:23
Какой тип руководителя привел Victoria’s Secret, Lego и Zoom к успеху Pro, 15:20
Что мешает производителям гофроупаковки использовать вторичное сырье РБК +, 15:20
В Белоруссии задержали планировавшего теракты в Гродно россиянина Политика, 15:19
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 15:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Глава МИД Финляндии подписал акт о присоединении страны к НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО
Это является одним из последних шагов на пути Финляндии в альянс. Процедура должна завершиться 4 апреля, страна станет 31-м членом НАТО. Россия назвала это событие «посягательством» на национальные интересы
Пекка Хаависто
Пекка Хаависто (Фото: Vesa Moilanen / Global Look Press)

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО, передает Yle.

В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. Финляндия станет 31-м участником альянса, в штаб-квартире блока должны поднять флаг страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это событие историческим. Он отмечал, что присоединение Финляндии к альянсу усилит ее безопасность и сделает сам блок сильнее.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая после встречи, заявил, что благодарить за принятие в блок Хельсинки нужно российского президента Владимира Путина, так как североевропейскую страну к этому решению подтолкнули события на Украине.

Кремль, комментируя присоединение соседнего государства к блоку, назвал решение НАТО «посягательством» на безопасность и национальные интересы России.

Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае прошлого года одновременно со Швецией. Изначально страны заявляли, что планируют вместе присоединиться к блоку. Однако против новых кандидатов выступали Турция и Венгрия.

Читайте на РБК Pro
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
«Это танец со смертью»: экономист Энн Петтифор — о грядущей рецессии

Будапешт указывал на «оскорбления» со стороны финских и шведских властей, Анкара обвиняла их в содействии терроризму в виде поддержки членов «Рабочей партии Курдистана» (Турция считает ее террористической).

Финляндия в итоге смогла урегулировать спорные вопросы, в конце марта Турция и Венгрия одобрили ее заявку. Швеция все еще остается в статусе кандидата.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 1 апреля заявил, что страна продолжит усилия, направленные на вступление в блок. По его мнению, без присоединения Швеции членство Финляндии «не будет полным».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
НАТО Финляндия вступление
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Стокгольм назвал «неполным» членство Финляндии в НАТО без Швеции
Политика
Столтенберг приветствовал ратификацию Турцией вступления Финляндии в НАТО
Политика
Премьер Швеции заявил, что Финляндия станет членом НАТО раньше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter