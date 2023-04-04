Лавров заявил, что Евросоюз «потерял Россию» по своей вине

Министр иностранных дел отметил, что заявляя о необходимости стратегического поражения Москвы, ЕС «потерял Россию». В то же время дипломат напомнил, что Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству на равноправной основе

Фото: Maxim Shipenkov / ТАСС

Евросоюз по своей вине «потерял Россию», теперь Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном на сайте российского дипведомства.

«Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — отметил министр.

По его словам, западные страны сегодня не готовы к реальному диалогу с Москвой и в круглосуточном режиме занимаются поиском новых способов ее сдерживания. В то же время министр напомнил, что Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству на равноправной основе и с учетом российских интересов — «в целях оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков».

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов», — заключил Лавров.

После начала военной операции на Украине российский МИД неоднократно критиковал западные страны за «незаконные» санкции и «накачку» Киева оружием. Лавров говорил, что вооружая Украину, страны НАТО, по сути дела, вступают в «прокси-войну» с Россией. Также министр заявлял о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией, сравнивая такие действия с политикой нацистской Германии.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией», — говорил Лавров.