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Лавров заявил, что Евросоюз «потерял Россию» по своей вине

Лавров: Евросоюз «потерял Россию» по своей вине, заявляя о необходимости ее поражения
Министр иностранных дел отметил, что заявляя о необходимости стратегического поражения Москвы, ЕС «потерял Россию». В то же время дипломат напомнил, что Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству на равноправной основе
Фото: Maxim Shipenkov / ТАСС
Фото: Maxim Shipenkov / ТАСС

Евросоюз по своей вине «потерял Россию», теперь Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном на сайте российского дипведомства.

«Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — отметил министр.

По его словам, западные страны сегодня не готовы к реальному диалогу с Москвой и в круглосуточном режиме занимаются поиском новых способов ее сдерживания. В то же время министр напомнил, что Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству на равноправной основе и с учетом российских интересов — «в целях оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков».

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов», — заключил Лавров.

После начала военной операции на Украине российский МИД неоднократно критиковал западные страны за «незаконные» санкции и «накачку» Киева оружием. Лавров говорил, что вооружая Украину, страны НАТО, по сути дела, вступают в «прокси-войну» с Россией. Также министр заявлял о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией, сравнивая такие действия с политикой нацистской Германии.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией», — говорил Лавров.

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31 марта Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России (КНВ), в которой страна впервые определяется как «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава», которая сплотила русский народ и другие народы, «составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». В КВП подчеркивается, что Москва «выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию», которая заключается в поддержании глобального баланса сил и в том, чтобы выстраивать многополярную международную систему.

«Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов», — говорится в документе. При этом подчеркивается, что отношения с другими странами Россия будет выстраивать исходя из того, как эти государства относятся к ней — конструктивно, нейтрально или недружественно.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕС Россия Военная операция на Украине Сергей Лавров
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