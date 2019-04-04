В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Находящиеся в Венесуэле российские военные специалисты пробудут там столько времени, сколько потребуется, заявил замглавы МИДа южноамериканской страны. Он отметил, что в дальнейшем туда могут приехать новые военные

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Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Об этом он заявил журналистам в кулуарах российско-венесуэльского бизнес-форума, передает «РИА Новости».

«Наверняка прибудут новые военные миссии в рамках договоренностей, уже подписанных», — сказал он. По его словам, уже находящиеся в Венесуэле военные специалисты пробудут там столько, «сколько потребуется для поддержания в рабочем состоянии всей военной техники».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс допустил санкции против России из-за военной поддержки Каракаса. При этом президент Дональд Трамп говорил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы. Позже он отметил, что может обсудить сложившуюся ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным.

В конце марта венесуэльское издание El Nacional писало, что в страну прибыли 99 российских военных. Позже представитель МИДа Мария Захарова подтвердила, что в Венесуэле находятся военные эксперты, которые занимаются реализацией договоров по ВТС.