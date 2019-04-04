В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 +0,11 EUR Бирж. 73,36 +0,07 Brent 69,52 +0,55% USD Нал. 65,81 64,98 EUR Нал. 73,90 73,00 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1226 -0,0008 BTC/USD Бирж. 4 994,50 +14,50 IMOEX 2 530,42 -0,08% RTSI 1 219,72 -0,38% DJIA 26 218,13 +0,15% Nasdaq 7 895,55 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 12:36
МИД ответил сравнившему Сталина с Гитлером и ИГ главе НАТО Политика, 14:06 Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве Общество, 13:59 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 13:58 Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Бизнес, 13:53 Bitcoin и алгоритмы: от чего зависит цена криптовалюты Крипто, 13:51 «Отношения — это работа»: кому и зачем нужны друзья и родственники напрок Стиль, 13:45 Выпускники российских вузов назвали привлекательные компании для работы Общество, 13:41 Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам Общество, 13:41 Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать Общество, 13:40 Что сделали для планеты Ди Каприо, Эмма Уотсон и другие звезды Спецпроект РБК PINK, 13:39 ЦОДД предупредил о пробках из-за строительства розовой ветки метро Общество, 13:38 Раздача токенов Vostok и запуск Fetch.AI: главные события апреля Крипто, 13:33 Тело Булдакова доставили в Москву Общество, 13:22 Эксперты оценили шансы Зеленского и Порошенко на дебатах Политика, 13:22
Политика ,  
0 
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Находящиеся в Венесуэле российские военные специалисты пробудут там столько времени, сколько потребуется, заявил замглавы МИДа южноамериканской страны. Он отметил, что в дальнейшем туда могут приехать новые военные
Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Об этом он заявил журналистам в кулуарах российско-венесуэльского бизнес-форума, передает «РИА Новости».

«Наверняка прибудут новые военные миссии в рамках договоренностей, уже подписанных», — сказал он. По его словам, уже находящиеся в Венесуэле военные специалисты пробудут там столько, «сколько потребуется для поддержания в рабочем состоянии всей военной техники».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс допустил санкции против России из-за военной поддержки Каракаса. При этом президент Дональд Трамп говорил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы. Позже он отметил, что может обсудить сложившуюся ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным.

В конце марта венесуэльское издание El Nacional писало, что в страну прибыли 99 российских военных. Позже представитель МИДа Мария Захарова подтвердила, что в Венесуэле находятся военные эксперты, которые занимаются реализацией договоров по ВТС.

Политика
В США назвали целью российских военных в Венесуэле восстановление С-300

В Госдепе США позже заявили, что российские военные работают с зенитными ракетными системами С-300, которые пострадали из-за масштабных отключений электроэнергии в Венесуэле. «Как мы и думали с самого начала, одна из вещей, которыми они там занимаются — это помогают режиму с системами С-300, которые технически пострадали от блэкаутов», — сказал Абрамс.

В 2013-м Россия поставила Венесуэле два дивизиона систем С-300ВМ. В марте в Венесуэле произошло три крупных блэкаута. Без электричества оставались жители как минимум 16 из 23 штатов страны, временно не работали три линии метро Каракаса. Власти страны объяснили произошедшее кибератакой на систему контроля ГЭС и обвинили США в причастности к этим действиям.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, ВТС, военные
Материалы по теме
В Венесуэле сообщили о планах поставлять медикаменты из России и Китая
Общество
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Общество
Власти Венесуэлы заявили о проработке темы переноса офиса PDVSA в Москву
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter