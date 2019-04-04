На петербургском телевидении запустят программу «Разговор с Бегловым»

На телевидении Санкт-Петербурга запускают передачу «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», на котором врио главы города будет отвечать на вопросы петербуржцев. Передача станет выходить дважды в месяц

Александр Беглов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

На петербургском телеканале «78» запустят телевизионный проект «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Первый выпуск выйдет сегодня, 4 апреля в 22.00, рассказала РБК пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина.

Телеканал «78» входит в Национальную медиагруппу, он был запущен осенью 2017 года вместо упраздненного телеканала «Life 78».

Новая телепередача станет постоянным форматом, она будет выходить дважды в месяц и длиться около часа, сообщила Карпушина. «Это ещё один способ обратной связи. У Петербурга сформировался запрос на прямой диалог с главой города. А для Беглова это и инструмент общественного контроля, который ему необходим», -- заявила пресс-секретарь врио главы Санкт-Петербурга РБК.

Формат проекта предполагает, что Беглов будет отвечать на вопросы, которые «больше всего волнуют жителей города». Планируется использовать несколько видов связи, рассказала Карпушина: видеозвонки от петербуржцев, которые записывает телеканал, звонки по телефону, вопросы, поступающие на электронную почту телеканала, а также вопросы, которые петербуржцы оставляют на странице врио главы города в социальной сети ВКонтакте.

Наибольшее число вопросов, поступившее во ВКонтакте, касаются проблем ЖКХ, здравоохранения и приоритетов в развитии города, сказала Карпушина.

Беглов во время эфира в четверг зачитает несколько вопросов из ВКонтакте со своего планшета, остальные вопросы прозвучат через видеозвонки и от ведущего, которым будет журналист Игорь Максименко. На канале «78» он ведет итоговую аналитическую программу «Неделя в Петербурге».