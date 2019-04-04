Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,24 -0,06 EUR Бирж. 73,29 +0,13 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,81 64,34 EUR Нал. 73,91 72,36 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1234 +0,0033 BTC/USD Бирж. 5 275,00 +343,90 IMOEX 2 532,32 +0,18% RTSI 1 224,35 +0,67% DJIA 26 221,01 +0,16% Nasdaq 7 895,29 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 03 апр, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 03 апр, 13:31
На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка» Общество, 00:06 Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России Политика, 00:00 Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут Экономика, 00:00 С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Общество, 03 апр, 23:59 Смогут ли переводы по номеру телефона победить зарплатное рабство Финансы, 03 апр, 23:53 Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе Политика, 03 апр, 23:45 Агент Лундгрена опроверг сообщения о планах актера встретиться с Путиным Общество, 03 апр, 23:43 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 03 апр, 23:34 ЦИК Украины назвала один участок причиной отсутствия результатов выборов Политика, 03 апр, 23:31 На Украине поменяли название хлеба из-за закона о декоммунизации Политика, 03 апр, 23:27 Власти Венесуэлы анонсировали модернизацию энергосистем из-за блэкаутов Политика, 03 апр, 23:24 В пресс-службе НТВ объяснили исчезновение журналиста Норкина из эфира Общество, 03 апр, 23:05 В Литве обвиняемого в шпионаже в пользу России приговорили к семи годам Политика, 03 апр, 22:57 Глава Wintershall заявил об отсутствии оснований для конфликта с «Альфой» Бизнес, 03 апр, 22:47
Политика ,  
0 
Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России
Россия и Британия, несмотря на дело Скрипалей, могут сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и борьбы с террором. Такие рекомендации Москве и Лондону содержатся в совместном докладе ведущих экспертов двух стран
Тереза Мэй и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

​C 2016 года отношения Великобритании и России начали выходить на позитивную траекторию, однако этот тренд был сведен на нет после событий в Солсбери прошлой весной. И хотя покушение на Сергея и Юлию Скрипаль, в котором британские власти обвинили Москву, ухудшили атмосферу диалога, это не ставит крест на сотрудничестве стран в таких сферах, как контроль над вооружениями, кибербезопасность и борьба с преступностью и терроризмом. Такие выводы содержатся в докладе о перспективах сотрудничества России и Великобритании в сфере безопасности, подготовленного под эгидой ведущих аналитических центров двух стран — Российского совета по международным делам (РСМД) и ​Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

В основу доклада легли дискуссии экспертов и бывших государственных деятелей, которые РСМД и RUSI провели в течение последнего года. Как отмечают авторы доклада, этот диалог остается «одним из немногих каналов коммуникаций между двумя странами». В документе эксперты приводят рекомендации по укреплению сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

РБК разобрался, как они могут способствовать нормализации отношений и насколько они выполнимы.

Фотогалерея 
Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей

Контроль над вооружениями

Авторы доклада подчеркивают, что сотрудничество в сфере контроля над вооружениями остается важным вопросом как для России, так и для Великобритании. Актуальность этой теме добавило решение США приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности​ (ДРСМД). В ответ Россия также приостановила реализацию ДРСМД, заявив, что вопреки обвинениям Вашингтона не нарушала его положения.

В докладе перечислено несколько рекомендаций в рамках сотрудничества по контролю над вооружениями.

  • Начать переговоры о новых инициативах по разоружению

Эксперты указали на важность подготовки «дорожной карты» переговоров по разоружению. Россия и США могли бы обсудить параметры нового соглашения, заменяющего ДРСМД, под которое помимо ракет подпадали бы и новые типы вооружений, в частности боевые беспилотники и гиперзвуковое оружие. Некоторые эксперты предложили не запрещать ракеты средней и меньшей дальности полностью, а лишь установить ограничение на их число. При этом Лондон может выступить посредником в диалоге Москвы и Вашингтона, учитывая традиционно близкие отношения Британии и США, отмечается в докладе.

  • Задействовать новые форматы переговоров

Аналитики призвали стороны искать новые площадки для дискуссий о разоружении. Например, эти вопросы могут быть обсуждены на уровне постоянных членов Совета Безопасности ООН. К переговорам стоит привлечь и европейские страны, а также Китай и Иран, которые активно занимаются наращиванием своих ракетных арсеналов.

Политика
Что может прийти на смену договору времен холодной войны: сценарии

До сих пор главным фактором на пути сотрудничества России и Европы в области контроля над вооружениями оставалось нежелание последней вести диалог с Москвой без участия США, считает эксперт ПИР-центра Андрей Баклицкий. «В европейских странах, а особенно в Британии, существует опасение, что своими инициативами Россия пытается вбить клин между Европой и США и размыть основы трансатлантического альянса», — пояснил он.

Российско-британские отношения сейчас находятся на том же невысоком уровне, что и российско-американские, сказал РБК член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. «Британия всегда ориентировалась на США, и Госдепартамент сегодня задает тон европейской политике. Поэтому говорить о возврате к позитивному тренду не приходится», — сказал он.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Преступность и терроризм

Важная сфера, в которой у Британии и России есть общие интересы, — борьба с преступностью и терроризмом, констатируется в докладе РСМД и RUSI. Главным препятствием на пути сотрудничества в этой области остается недоверие между спецслужбами двух стран. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью перестало обмениваться информацией с ФСБ со времени убийства Александра Литвиненко, в котором Британия обвинила сотрудников ФСБ, рассказал авторам доклада неназванный эксперт с опытом работы в британских силовых органах.

Но у Британии и России все равно есть возможность восстановить диалог, используя следующие возможности, говорится в докладе.

  • Более активное сотрудничество на международных площадках

Эксперты предложили Британии и России создать совместный проект по борьбе с организованной преступностью на уровне «Большой двадцатки». Кроме того, обе страны могут активнее взаимодействовать по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы пресекать торговлю людьми.​​

  • Борьба с наркомафией

Британия и Россия имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком, считают эксперты. Россия, в частности, обладает высоким уровнем экспертизы по Афганистану и могла бы помочь Британии бороться с наркотрафиком в этом регионе, указано в докладе.

По словам сенатора Морозова, Россия всегда готова к сотрудничеству с другими странами по борьбе с угрозами безопасности, но британская сторона не проявляет желания вести конструктивный диалог. «Лондон отвергает какое-либо сотрудничество между правоохранительными органами и спецслужбами», — констатировал он, добавив, что из-за негативного политического фона стороны не могут выстроить даже взаимодействие по борьбе с международным терроризмом.

Кибербезопасность

Авторы доклада также обращают внимание на растущую актуальность угроз в киберпространстве и необходимость обмена информацией для их нейтрализации.

  • Обмен информацией

В ходе подготовки доклада эксперты общались с российскими компаниями, представители которых рассказали, что пытались уведомить британские структуры о деятельности российских хакеров, но их предупреждения были проигнорированы. Аналитики предложили создать специальную систему, позволяющую госструктурам и частным компаниям обмениваться информацией. Как отметили авторы доклада, хакерские группировки часто используют Россию как страну, на которой они тестируют свои ресурсы, чтобы потом применять их в других странах. Это делает данные Москвы о таких хакерах особенно ценными для Запада.

Обмен опытом между государствами и частными компаниями в сфере кибербезопасности крайне необходим, считает эксперт РСМД, гендиректор «Лаборатории цифровой форензики» Александр Мамаев. По его словам, методы, применяемые хакерами против банков или корпораций в одной стране, довольно часто используются при повторных атаках. «Многие компании, как и государства, активно собирают сигнатуры атак, анализируют код вирусов, сканируют форумы хакеров в даркнете и ведут базы киберпреступников, поэтому о будущих атаках можно узнать заранее и предупредить потенциальных жертв», — пояснил он и добавил, что за последние годы важность обмена информацией возросла, учитывая, что хакерские группировки, как правило, рассеяны по многим странам.

Великобритания имеет сильную криптографическую школу, а ее компании принадлежат к числу ведущих разработчиков высокоскоростных шифраторов, применяемых в платежных системах, подчеркнул Мамаев. «При этом Великобритания также активно развивает кибервойска, так что ее опыт может быть очень ценен для России», — сказал он РБК.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Великобритания, Тереза Мэй, Лондон, Москва, ДРСМД
Материалы по теме
Британия обвинила Россию в попытке «зарыть в землю» выводы экспертов ООН
Политика
Британия заявила об усилении позиций в Арктике для защиты НАТО от России
Политика
Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии танками
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter