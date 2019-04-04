Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России

Контроль над вооружениями

Авторы доклада подчеркивают, что сотрудничество в сфере контроля над вооружениями остается важным вопросом как для России, так и для Великобритании. Актуальность этой теме добавило решение США приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности​ (ДРСМД). В ответ Россия также приостановила реализацию ДРСМД, заявив, что вопреки обвинениям Вашингтона не нарушала его положения.

В докладе перечислено несколько рекомендаций в рамках сотрудничества по контролю над вооружениями.

Начать переговоры о новых инициативах по разоружению

Эксперты указали на важность подготовки «дорожной карты» переговоров по разоружению. Россия и США могли бы обсудить параметры нового соглашения, заменяющего ДРСМД, под которое помимо ракет подпадали бы и новые типы вооружений, в частности боевые беспилотники и гиперзвуковое оружие. Некоторые эксперты предложили не запрещать ракеты средней и меньшей дальности полностью, а лишь установить ограничение на их число. При этом Лондон может выступить посредником в диалоге Москвы и Вашингтона, учитывая традиционно близкие отношения Британии и США, отмечается в докладе.

Задействовать новые форматы переговоров

Аналитики призвали стороны искать новые площадки для дискуссий о разоружении. Например, эти вопросы могут быть обсуждены на уровне постоянных членов Совета Безопасности ООН. К переговорам стоит привлечь и европейские страны, а также Китай и Иран, которые активно занимаются наращиванием своих ракетных арсеналов.

До сих пор главным фактором на пути сотрудничества России и Европы в области контроля над вооружениями оставалось нежелание последней вести диалог с Москвой без участия США, считает эксперт ПИР-центра Андрей Баклицкий. «В европейских странах, а особенно в Британии, существует опасение, что своими инициативами Россия пытается вбить клин между Европой и США и размыть основы трансатлантического альянса», — пояснил он.

Российско-британские отношения сейчас находятся на том же невысоком уровне, что и российско-американские, сказал РБК член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. «Британия всегда ориентировалась на США, и Госдепартамент сегодня задает тон европейской политике. Поэтому говорить о возврате к позитивному тренду не приходится», — сказал он.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Преступность и терроризм

Важная сфера, в которой у Британии и России есть общие интересы, — борьба с преступностью и терроризмом, констатируется в докладе РСМД и RUSI. Главным препятствием на пути сотрудничества в этой области остается недоверие между спецслужбами двух стран. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью перестало обмениваться информацией с ФСБ со времени убийства Александра Литвиненко, в котором Британия обвинила сотрудников ФСБ, рассказал авторам доклада неназванный эксперт с опытом работы в британских силовых органах.

Но у Британии и России все равно есть возможность восстановить диалог, используя следующие возможности, говорится в докладе.

Более активное сотрудничество на международных площадках

Эксперты предложили Британии и России создать совместный проект по борьбе с организованной преступностью на уровне «Большой двадцатки». Кроме того, обе страны могут активнее взаимодействовать по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы пресекать торговлю людьми.​​

Борьба с наркомафией

Британия и Россия имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком, считают эксперты. Россия, в частности, обладает высоким уровнем экспертизы по Афганистану и могла бы помочь Британии бороться с наркотрафиком в этом регионе, указано в докладе.

По словам сенатора Морозова, Россия всегда готова к сотрудничеству с другими странами по борьбе с угрозами безопасности, но британская сторона не проявляет желания вести конструктивный диалог. «Лондон отвергает какое-либо сотрудничество между правоохранительными органами и спецслужбами», — констатировал он, добавив, что из-за негативного политического фона стороны не могут выстроить даже взаимодействие по борьбе с международным терроризмом.

Кибербезопасность

Авторы доклада также обращают внимание на растущую актуальность угроз в киберпространстве и необходимость обмена информацией для их нейтрализации.

Обмен информацией

В ходе подготовки доклада эксперты общались с российскими компаниями, представители которых рассказали, что пытались уведомить британские структуры о деятельности российских хакеров, но их предупреждения были проигнорированы. Аналитики предложили создать специальную систему, позволяющую госструктурам и частным компаниям обмениваться информацией. Как отметили авторы доклада, хакерские группировки часто используют Россию как страну, на которой они тестируют свои ресурсы, чтобы потом применять их в других странах. Это делает данные Москвы о таких хакерах особенно ценными для Запада.

Обмен опытом между государствами и частными компаниями в сфере кибербезопасности крайне необходим, считает эксперт РСМД, гендиректор «Лаборатории цифровой форензики» Александр Мамаев. По его словам, методы, применяемые хакерами против банков или корпораций в одной стране, довольно часто используются при повторных атаках. «Многие компании, как и государства, активно собирают сигнатуры атак, анализируют код вирусов, сканируют форумы хакеров в даркнете и ведут базы киберпреступников, поэтому о будущих атаках можно узнать заранее и предупредить потенциальных жертв», — пояснил он и добавил, что за последние годы важность обмена информацией возросла, учитывая, что хакерские группировки, как правило, рассеяны по многим странам.

Великобритания имеет сильную криптографическую школу, а ее компании принадлежат к числу ведущих разработчиков высокоскоростных шифраторов, применяемых в платежных системах, подчеркнул Мамаев. «При этом Великобритания также активно развивает кибервойска, так что ее опыт может быть очень ценен для России», — сказал он РБК.