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Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Политика, 15:19
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Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Киев пригрозил «немедленно реагировать» на все суда из Крыма, так как они нарушают «порядок входа и выхода с оккупированной территории». Ранее украинские пограничники арестовали российский траулер «Норд»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинские правоохранительные органы будут «реагировать немедленно» на нарушения порядка входа и выхода судов с территории Крыма, которую Киев считает оккупированной. Об этом изданию «Обозреватель» заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. 

По словам Слободяна, Киев действует «в рамках правового поля и действующего законодательства». «Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сказал он.

Слободян не стал делать выводы, какой может быть реакция России. «Что касается того, что может сделать РФ: может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», — сказал он, отметив, что возможности Украины в регионе «адекватны существующим угрозам».

Российский рыболовецкий траулер «Норд» с припиской в Крыму был задержан в Азовском море 25 марта. Украинские правоохранители заподозрили экипаж в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Судно было арестовано и находится в украинском порту Бердянск. 

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В среду, 4 апреля, капитан «Норда» Владимир Горбенко был доставлен в Херсон в отделение Службы безопасности Украины. Его доставили по решению суда, Горбенко ожидает избрания меры пресечения, говорила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины).

​Россия потребовала отпустить экипаж «Норда», а судно вернуть законному владельцу. 

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Крым , Украина
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