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Глава СВР вспомнил Оруэлла в связи с давлением Запада по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 11:53
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Глава СВР вспомнил Оруэлла в связи с давлением Запада по «делу Скрипаля»
Западные страны используют ложь, чтобы оправдать свою гегемонию в мире, сказал директор Службы внешней разведки. Ситуация с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — пример такого поведения, считает Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

США оказывают «агрессивное давление» на союзников по НАТО и страны ЕС в рамках «дела Скрипаля», заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент РБК.

«Поражает тот уровень лицемерия, которым Вашингтон и его сателлиты сопровождают проецирование вовне американского и, шире, так называемого западного могущества. США постоянно стремятся замаскировать грубый американский диктат под вывеской евроатлантической и международной солидарности. Придать американоцентричной системе межгосударственных отношений, основанной на принуждении и даже на шантаже, видимость добровольности», — сказал Нарышкин. Давление на европейские страны в рамках «дела Скрипаля» — проявление такого подхода со стороны Вашингтона, подчеркнул он. По словам главы СВР, не все европейские страны спешат «безоглядно следовать» за Вашингтоном и Лондоном, а пытаются сами разобраться в случившемся.

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Нарышкин также назвал ситуацию вокруг отравления Скрипалей «грубо состряпанной» иностранными спецслужбами «гротескной провокацией».

«Безусловно, политика никогда не была честным занятием. Однако на нынешнем этапе количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно. Это состояние когда-то было описано Оруэллом, где, цитирую, «война — это мир, свобода — это рабство, а незнание — это сила». Ну а здесь недалеко и до макбетовских ведьм с их знаменитым тезисом «добро есть зло, а зло есть добро», — добавил глава СВР.

Великобритания считает Москву причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. По версии Лондона, против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. В Москве причастность к этому отрицают.

Отравление Скрипалей привело к новому этапу обострения отношений между Россией и странами Запада, более 20 из которых заявили о высылке сотрудников российских дипмиссий. Москва в ответ на это приняла аналогичные меры. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 1 апреля заявил, что Запад утратил доверие к России.

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3 апреля в британской химической лаборатории в Портон-Дауне заявили, что ученые не установили страну происхождения препарата. «Мы определили, к какому конкретному классу веществ он относится и что это боевое отравляющее вещество, но это не наша работа, установить место его происхождения», — сказал глава лаборатории Гари Эйткенхед.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предположения Лондона о причастности России не подтвердятся. По его словам, британским властям придется принести извинения за свои заявления.

Московская конференция по международной безопасности открылась 4 апреля и продлится два дня. Она проходит в седьмой раз. Традиционно ключевая тема встречи — взаимоотношения России и НАТО, однако в этом году главной темой стал разгром террористов в Сирии. «Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления», — указано на сайте Минобороны.

По словам российского замминистра обороны Александра Фомина, в VII Московской конференции по международной безопасности примут участие свыше 800 делегатов из более 80 стран. Он подчеркнул, что приглашения также были направлены военно-политическому руководству НАТО, военному руководству США и американскому послу в Москве Джону Хантсману.

Авторы: Инна Сидоркова, Андрей Гатинский.
Теги: Сергей Нарышкин , Сергей Скрипаль
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