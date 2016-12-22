Эксперты Кудрина обнаружили источник рисков на выборах

Власти добились высокой явки на выборах президента благодаря масштабной кампании по информированию населения, но у экспертов есть сомнения в новом механизме голосования — «мобильном избирателе»

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Источник рисков

​Выборы 18 марта 2018 года были отмечены самой значительной активностью избирателей России (явка составила ​67,54%), уступив на федеральном уровне только кампаниям 1996, 2000 и 2008 годов. Высокий показатель явки по стране и в ряде городов связан с рядом факторов, в том числе и возможными «манипуляциями». Такой вывод делается в докладе основанного экс-министром финансов Алексеем Кудриным Комитета гражданских инициатив (КГИ) (копия доклада имеется в редакции) об основных тенденциях и итогах выборов президента. Доклад подготовили эксперты КГИ Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов.

В исследовании отмечается огромный (19,6 п.п.) разрыв между явкой на парламентских выборах 2016 года и президентских 2018-го. Повышение интереса к выборам 2018 года эксперты КГИ в первую очередь связали с беспрецедентной кампанией по привлечению избирателей (от массовых СМС-рассылок до повсеместной наружной рекламы дня голосования).

Но помимо кампании по информированию на явку на президентских выборах, по мнению КГИ, повлияли и другие факторы. Например, новый порядок голосования по месту нахождения на основании предварительно поданного заявления («мобильный избиратель») взамен системы открепительных удостоверений. «Информирование избирателей о новом порядке голосования велось с большим размахом, и результат оказался впечатляющим», — говорится в докладе. По данным ЦИК, всего было подано 5,69 млн заявлений и еще 270 тыс. спецзаявлений о включении в реестр избирателей. Это примерно в три раза больше, чем число воспользовавшихся открепительными в 2012 году.

В КГИ отмечают значительную межрегиональную миграцию избирателей, голосующих по месту нахождения. В подавляющем большинстве регионов количество зарегистрированных там избирателей, пожелавших проголосовать по месту пребывания, больше, чем количество «прикрепившихся» для голосования, исключениями стали 18 регионов. И если преобладание «прикрепившихся» в Москве, Московской области, Новосибирске и курортных регионах (Крым, Севастополь, Краснодарский край) в КГИ считают логичным, то менее «понятным» они называют доминирование «прикрепившихся» в нескольких западных регионах (Ленинградской, Новгородской и Псковской областях), дальневосточных (Хабаровском крае, Приморском крае, Магаданской области, Сахалинской области, Чукотском АО), а также в Чечне, Волгоградской, Тюменской и Ярославской областях.

Подозрительным эксперты считают и преобладание открепления в Санкт-Петербурге (417 тыс. против 316 тыс.), к примеру, значительное число петербуржцев решили проголосовать на избирательных участках в Алтайском крае. «Высказано предположение, что около 100 тыс. или больше жителей Петербурга, которые не ходят на выборы, просто отписали без их ведома в другие регионы, чтобы повысить показатель явки в Северной столице», — говорят в КГИ.

На вопрос о возможных нарушениях при электоральной миграции зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сказал РБК, что «не любит обсуждать вещи, у которых нет никаких доказательств»: «Если у них (КГИ. — РБК) есть такая информация, особенно по Москве, — пусть напишут официальное обращение в ЦИК».

Кроме того, в КГИ отмечают принципиальную возможность двойного голосования на отдельных участках, на которую ранее жаловались представители «Яблока», КПРФ и журналисты Reuters (им удалось проголосовать на одном участке, а затем попасть в списки избирателей на втором участке). «Новый порядок [голосования по месту нахождения] показал свою полезность для значительного числа избирателей, однако во многих отношениях он требует доработки», — заключили в КГИ. Новый механизм голосования эксперты называют потенциальным «источником новых рисков».

Система «мобильный избиратель» не нуждается в серьезных изменениях, потому что «совершенно новая», но в ней будут исправлены небольшие недочеты, отмечала глава ЦИК Элла Памфилова.

Булаев сказал РБК, что двойное голосование возможно, но «это было бы грубым нарушением закона». По его словам, возможное допущение двойного голосования со стороны членов УИК — это не нарушение закона, а нарушение порядка голосования. «И статистики таких нарушений еще ни у кого нет, мы ее только готовим. Так что эксперты, которые пишут об этом доклады, не имея статистики, поступают по крайней мере не совсем непрофессионально. Я уважаю независимых экспертов, но когда нет серьезных данных, писать доклады рановато. Непрофессионально делать оценки на основе единичных полусплетен», — заявил зампредседателя Центризбиркома.

«Двойники» и унесенные бюллетени

При подготовке к кампании 2018 года ЦИК занялась чисткой «двойников» в списках избирателей (людей, сменивших место прописки) — в результате на 1 января 2018 года число избирателей сократилось на 563 тыс. человек по сравнению с июлем 2017-го. Но в КГИ полагают, что ЦИК ради повышения явки провела одностороннюю работу над регистром избирателей — из него исключались «двойники» и другие «лишние» избиратели, но при этом не включались должным образом «потерянные» избиратели (которые по каким-то причинам не вошли в регистр).

По данным на сайте ЦИК на 18 марта, число избирателей в списках на момент начала голосования составило 107,2 млн. Согласно итоговому протоколу ЦИК России, к окончанию голосования число избирателей возросло до 109 млн человек. Разницу более чем в 1,5 млн избирателей Николай Булаев связал со спецзаявлениями о голосовании по месту пребывания (таких заявлений было несколько сотен тысяч), гражданами без регистрации по месту жительства и теми, кто голосует за рубежом.

«Однако ни одна из названных Булаевым причин не может объяснить такую разницу», — утверждают в КГИ. «Наиболее разумным объяснением» снижения числа избирателей эксперты называют тот факт, что многие избиратели оказались не включены в списки. В этом выводе эксперты ссылаются на данные от избиркомов и неоднократные сообщения с мест от избирателей, не нашедших себя в реестрах.

Подозрения экспертов КГИ в искусственном завышении явки вызвало и значительное число вынесенных бюллетеней на отдельных участках (непогашенные участковой комиссией и унесенные бюллетени не влияют на итоговый подсчет голосов, но засчитываются в явке). Эксперты КГИ отметили, что на подавляющем большинстве участков (87 159) разница между числом выданных и обнаруженных в ящиках бюллетеней оказалась нулевой. На 10 324 участках она составила от одного до десяти бюллетеней, а вот на 710 участках превысила десять бюллетеней, причем на 392 участках превысила 20, на 163 — 50 и на 58 участках — 100. «Можно с большой степенью уверенности говорить, что [такие результаты] свидетельствуют либо об ошибках, либо о сознательных манипуляциях, например, направленных на увеличение показателя явки», — говорится в докладе.

РБК направил запрос в ЦИК с просьбой предоставить информацию об «электоральной миграции» избирателей за пределы региона регистрации, а также прокомментировать выводы доклада. ЦИК официально не обнародовала эти данные, соответственно, их нет и в докладе КГИ.

Беспрецедентная по последним временам информационная кампания ЦИК повлияла на явку, согласен с выводами КГИ директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. У эксперта также имеются вопросы к новой системе голосования по месту нахождения. «Был затруднен внешний контроль, и потому у многих возникли вопросы, а не было ли манипуляций со списком избирателей и не было ли множественного голосования», — говорит политолог.

«Сам день голосования по сравнению с предыдущими федеральными выборами был чище и честнее, нарушения были, но не глобальные», — считает политконсультант Антон Орлов. По его мнению, больше вопросов скорее к «референдному» характеру выборов и отсутствию кандидатов, которые могли бы составить серьезную конкуренцию Владимиру Путину.