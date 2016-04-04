Не до импичмента: чем грозит Порошенко публикация «панамского досье»

«Панамское досье» спровоцировало на Украине дискуссию об ответственности президента Петра Порошенко за сокрытие офшоров. Импичмент невозможен, говорят эксперты, но может снизиться рейтинг президентской партии

Президент Украины Петр Порошенко (Фото: AP)

​​Публикация «панамского досье» на президента Украины Петра Порошенко спровоцировала политический скандал: противники и даже сторонники президента обсуждают механизмы привлечения лидера к ответственности за сокрытие офшорных счетов — от расследования до импичмента.

Что стало известно о Порошенко

В расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликованном 3 апреля, рассказывается о том, что кондитерский бизнес Порошенко (компания Roshen) был выведен в офшор на Британских Виргинских островах (BVI) . Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированная в 2014 году, стала холдингом для украинских и кипрских структур Roshen, а сам глава государства — ее единственным владельцем.

Эту компанию президент Порошенко в своих декларациях за 2014 и 2015 годы не указывал, отметили журналисты.

Акции Prime Asset Partners не имеют номинальной стоимости, уверил журналистов Макар Псенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, которая выступает одним из финансовых советников по продаже корпорации Roshen. Именно поэтому офшор не был указан в декларации Порошенко, объяснил он: требования 2014 года позволяли не делать этого. Однако согласно документам, полученным OCCRP, с самого момента регистрации 21 августа 2014 года акции Prime Asset Partners Ltd на самом деле стоили $1000, а их единственным владельцем был записан Порошенко.

Нет повода для проверки

Президент Украины в понедельник днем написал в Facebook, что, став президентом, отошел от управления бизнес-активами и поручил их консалтинговым и юридическим компаниям. Теперь он ожидает, что управляющие активами «предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы».

Состава преступления в действиях президента нет, заявили в понедельник украинские правоохранительные органы. Информация была «предварительно изучена специалистами Генпрокуратуры, которые не увидели в ней уголовной составляющей», заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко. ​

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в заявлении в Facebook написало, что действия президента не могут стать предметом разбирательства, так как у них нет полномочий рассматривать дела в отношении лидера государства. При этом в отношении других лиц, упомянутых в материалах СМИ, в настоящее время «проводится аналитическая работа в целях установления оснований для проведения досудебного расследования».

Угроза импичмента

Самой серьезной претензией оппонентов стал тот факт, что перерегистрацией бизнеса в офшор Порошенко занимался именно в августе 2014 года: в то время когда на юго-востоке Украины происходил один из самых кровопролитных эпизодов войны — бои под Иловайском. «Во время войны за независимость мы имеем президента-барыгу», — высказался в своем аккаунте в Facebook депутат фракции «Самопомощь» Егор Соболев. Открытие офшорных компаний в то время, когда украинские военные гибли в Иловайском котле в августе 2014 года, было «верхом цинизма», заявил в понедельник лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Соболев также написал, что президента требуется «убрать с президентского кресла». А лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил механизм: создать специальную комиссию в Верховной раде и начать процедуру импичмента.

По оценке украинского политолога Михаила Погребинского, реализовать сценарий с импичментом депутату не удастся, так как процедура по закону слишком сложная. Согласно ст. 111 Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Для инициирования вопроса о смещении президента в порядке импичмента нужна поддержка парламентского большинства. Для проведения расследования парламент создает временную следственную комиссию со специальными прокурором и следователем. Для того чтобы президент был отправлен в отставку парламентом, нужна поддержка не менее чем трех четвертых конституционного состава после проверки дела Конституционным судом.

Во фракции Радикальной партии Ляшко состоит 21 человек.

Даже члены президентского «Блока Петра Порошенко» (БПП) не едины во мнении о законности действия главы государства. ​ По мнению депутата от БПП Мустафы Найема, информация об офшорах несет репутационный урон для президента. Он предложил создать временную комиссию в парламенте для изучения вопроса. Другой депутат фракции, Владислав Голуб, заявил «Интерфакс-Украина», что президент действовал по закону, а информацию «стали использовать исключительно в целях политического момента».

Фракция «Самопомощь» инициирует создание временной следственной комиссии в Верховной раде для объективного расследования «офшорного скандала» вокруг президента Украины. Информация, как говорится в заявлении фракции, «ставит под угрозу институт президента и создает опасность всеобъемлющего политического кризиса в Украине».

Аргумент противникам

Скандал с офшорами дает дополнительный аргумент противникам президента для давления на него, полагает политолог Погребинский. Это на руку Юлии Тимошенко, которая уже начала кампанию против президента.

По оценке Погребинского, для президента и его окружения самым тяжелым может стать то, что подобная информация не могла быть предана гласности без «одобрения опекунами из США». Внутри Украины это может быть воспринято как санкция на появление новых атак на президента, говорит Погребинский.

Публикация информации об офшоре произошла во время продолжающегося на Украине правительственного кризиса: президент добивается отставки премьера Арсения Яценюка, но не может собрать большинство в парламенте для решения этого вопроса. Порошенко сейчас находится не в стране — он отправился с визитом в Японию.

На переговоры по созданию коалиции и формированию правительства скандал вряд ли повлияет, прогнозирует украинский эксперт Андрей ​Бузаров: решение по формированию правительства в большой степени зависит от западных партнеров, которые наверняка примут данные к сведению, но​ заинтересованы в скорейшем формировании правительства и в том, чтобы избежать сценария досрочных выборов.

Скандал вряд ли сильно повлияет на рейтинг президента, говорит Бузаров: все два года у власти Порошенко и так находится под давлением и его критикуют за олигархическое прошлое. Однако скандал может ударить по его партии, которая всячески пытается повысить свою популярность накануне возможных досрочных выборов.