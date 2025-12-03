 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Стубб рассказал, к какому варианту мира на Украине следует готовиться

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
О необходимости «справедливого мира» неоднократно заявляли Украина и страны Европы. Москва сообщала о готовности к переговорам по урегулированию, но с учетом своих интересов. Одно из условий России — вывод ВСУ из Донбасса
Александер Стубб
Александер Стубб (Фото: Kazuki Kozaki / Getty Images)

Мир на Украине может оказаться «хорошим» или «плохим», либо будет «некий компромисс», заявил в интервью MTV Uutiset президент Финляндии Александер Стубб. Он также сказал, что нужно готовиться к тому, что «справедливый мир» на Украине не наступит.

«Реальность также такова, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и все условия справедливого мира, о которых мы много говорили последние четыре года, вероятно, не будут выполнены», — сказал он.

Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

О стремлении достичь «справедливого мира» неоднократно заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Он говорил, что понимает под этим отказ от компромиссов по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины. Также, по мнению Зеленского, это подразумевает возмещение ущерба Киеву. Аналогичные тезисы приводили западные политики, например премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В то же время президент Чехии Петр Павел говорил, что «справедливый мир», как его видят в Киеве, «скорее иллюзия».

Россия заявляла, что готова к переговорам об урегулировании на Украине, но с учетом своих интересов. Президент Владимир Путин называл среди условий мира вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, отмену антироссийских санкций. Боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий, говорил глава государства. «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — подчеркивал Путин.

2 декабря в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Темой беседы стало украинское урегулирование и мирный план, подготовленный Вашингтоном. Документ до этого обсуждался с украинской стороной. В Кремле встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером назвали обменом мнениями и отметили, что поиск компромисса будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио называл основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. Невозможно завершить конфликт, не разговаривая с Россией, подчеркивал глава Госдепа.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Александр Стубб Финляндия мирный план
