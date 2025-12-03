 Перейти к основному контенту
Политика
0

Прокуратура запросила для Акунина еще год колонии

Прокуратура запросила для Бориса Акунина еще год колонии
Прокуратура потребовала в совокупности приговорить писателя заочно к 15 годам колонии. В июле Акунин был осужден на 14 лет заочно по делу об оправдании терроризма. Новое дело касается статуса иноагента
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Прокуратура запросила еще год колонии для писателя Бориса Акунина (признан Минюстом иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и в совокупности приговорить его заочно к 15 годам, передает «РИА Новости».

«Прошу признать Чхартишвили виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год… путем полного присоединения по первому приговору 2-го Западного окружного военного суда... окончательно определить наказание в виде 15 лет лишения свободы», — сказал прокурор в прениях.

Власти ответили на сообщения о запрете хранить книги Акунина в общежитиях
Общество
Борис Акунин

В июле Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) был осужден 2-м Западным окружным военным судом на 14 лет заочно по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писатель был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

«Мне впаяли 14 лет плюс потом еще четыре года запрета на ведение интернет-страниц. Так что следующий мой пост появится, сейчас... в 2043 году <...>. Вернусь к вам бодрым, 87-летним, полностью перевоспитавшимся», — написал Акунин после приговора.

Он также отметил, что «военный суд не только справедлив, но и скор». Судебный процесс по его делу продлился один день.

В октябре прокуратура Москвы заявила, что писатель с февраля по август этого года опубликовал в интернете не менее 76 материалов, не указав статус иноагента, его дважды за год привлекли к административной ответственности.

Борис Акунин — литературовед, переводчик, автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». В 2022-м «Литрес» признал Акунина первым в стране писателем по выручке. В декабре 2023-го Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов, спустя месяц Минюст объявил его иноагентом. Тогда же его книги стали снимать с продажи, в театрах начали отменять спектакли по мотивам его произведений. Писатель по инициативе России находится в международном розыске. С 2014 года он живет в Великобритании.

