В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем
В Таиланде на полгода отменили запрет на продажу алкоголя днем, указ Комитета по контролю за оборотом алкогольной продукции опубликован Royal Gazette, передает Thai PBS World. Он действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 года.
Продажа алкоголя до снятия запрета была разрешена с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00.
Запрет не распространяется на продажу алкогольных напитков в международных терминалах аэропортов, заведениях сферы услуг, отелях.
Послабление сделано для баров и ресторанов, посетители которых смогут употреблять алкоголь еще в течение часа (до 01:00) после прекращения его продажи.
В 2023 году власти разрешили развлекательным заведениям в Бангкоке, на Пхукета, в провинции Чонбури и ряде других работать до 04:00.
В ноябре стало известно, что власти ввели штраф до $309 за распитие в общественных местах в запрещенное время.
