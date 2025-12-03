 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем

В Таиланде на полгода отменили запрет на продажу алкоголя днем
Запрет действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 года. Продажа алкоголя до снятия запрета была разрешена с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Таиланде на полгода отменили запрет на продажу алкоголя днем, указ Комитета по контролю за оборотом алкогольной продукции опубликован Royal Gazette, передает Thai PBS World. Он действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 года.

Продажа алкоголя до снятия запрета была разрешена с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Запрет не распространяется на продажу алкогольных напитков в международных терминалах аэропортов, заведениях сферы услуг, отелях.

Послабление сделано для баров и ресторанов, посетители которых смогут употреблять алкоголь еще в течение часа (до 01:00) после прекращения его продажи.

В 2023 году власти разрешили развлекательным заведениям в Бангкоке, на Пхукета, в провинции Чонбури и ряде других работать до 04:00.

В ноябре стало известно, что власти ввели штраф до $309 за распитие в общественных местах в запрещенное время.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Таиланд продажа алкоголя Азия туризм
