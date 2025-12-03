Ушаков рассказал, когда Кушнер подключился к контактам по Украине
Предприниматель и инвестор, зять американского президента Джаред Кушнер, который участвовал во встрече с президентом России Владимиром Путиным, ранее уже принимал участие в российско-американских переговорах по Украине, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
Он назвал Кушнера «новым лицом», но отметил его плодотворную работу вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом на Ближнем Востоке.
«Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы», — добавил Ушаков.
Ранее в Кремле завершились переговоры России и США. Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнер. С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ушаков по итогам переговоров также рассказал, что Москва, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов, получила еще четыре документа. Ушаков добавил, что все эти документы «касаются долгосрочного мирового урегулирования кризиса на Украине».
Накануне, чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру, сообщили CNN, что включение Кушнера в процесс урегулирования конфликта на Украине было естественным продолжением его работы в качестве консультанта по вопросам, связанным с Ближним Востоком, которой он занимался еще до возвращения Трампа на пост президента. Кушнера также называли одним из авторов мирного плана США из 28 пунктов.
При этом, как рассказал помощник Путина, стороны обсуждали не конкретные формулировки переданных документов по мирному урегулированию, а их суть.
«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», — поделился Ушаков.
