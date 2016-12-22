Борисов посоветовал главе ракетного холдинга подать в суд на журналистов

Вице-премьер Юрий Борисов посоветовал гендиректору КТРВ Борису Обносову обратиться в суд по поводу «спорных» фактов в статье «Новой газеты». Издание сообщало, что закупки для корпорации проводит компания дочери Обносова

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Юрий Борисов предложил гендиректору производящей гиперзвуковые ракеты корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову обратиться в суд. Об этом он сообщил РБК, отвечая на вопрос о причастности дочери топ-менеджера к закупкам корпорации.

«Я знаю Обносова очень давно. И знаю его как одного из неплохих, а, может быть, даже одного из лучших директоров оборонного комплекса. И знаю, что факты, изложенные в этой статье («Новой Газеты». — РБК) — я получил объяснения от него на этот счет — мягко говоря, спорные и в большей степени надуманные», — сказал Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что только суд может решить степень вины Обносова и его родственников «по тем или иным фактам, изложенным в этих статьях».

КРТВ — производитель новейшего российского гиперзвукового оружия и большой номенклатуры ракетного вооружения, в том числе для стратегических ядерных сил.

Борис Обносов возглавляет КТРВ с 2003 года. Ранее он работал в российском постпредстве в ООН и был доверенным лицом Владимира Путина на последних президентских выборах. «Новая газета» называла Обносова «главным советником президента по ракетам».

Последние шесть лет, как утверждает газета, с 2012 года все закупки КТРВ проходят через фирму «ТРВ-Инжиниринг». Компания расположена в подмосковном Королеве, до 2017 года носила название «Торговый дом «Звезда-Стрела» и через одну компанию является 100%-й дочкой таганрогской компании «Звезда-Стрела».

Около 20% «ТРВ-Инжиниринг» через другие фирмы принадлежат 29-летней дочери Обносова — Ольге Зориковой. Основная профессия Зориковой — визажист: она занимается макияжем и делает прически невестам и участницам модных показов, утверждает «Новая газета».

В течение последних пяти лет «ТРВ-Инжиниринг» заключила с корпорацией и ее предприятиями контракты на сумму более 6 млрд руб. В статье «Новой газеты» процитировано решение суда, где указано, что агентское вознаграждение «ТРВ-Инжиниринг» составляет 12% от общей суммы контракта с одним из заводов, входящих в состав КТРВ.

В интервью РБК Борисов также прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексеея Кудрина, который назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Вице-премьер подчеркнул, что нынешний руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин занял свою должность только в мае 2018 года, а результаты Счетной палаты появились по итогам проверок предыдущих лет. Основные выводы — по результатам 2017 года.

«Я точно знаю, что инициатором проверки Счетной палаты был он сам. И это нормально — вы приходите, вступаете в должность, что вы делаете? Аудит», — добавил Борисов.