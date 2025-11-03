Bloomberg узнал, что Британия отправила Украине новую партию Storm Shadow

Лондон отправил Киеву очередную партию ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg. Это произошло на фоне отказа Трампа поставлять Украине Tomahawk

Фото: Lewis Joly / AP / ТАСС

Великобритания недавно поставила Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, поставка неуказанного количества ракет была осуществлена, чтобы обеспечить Киев необходимым вооружением в преддверии зимних месяцев.

Правительство Великобритании не сообщает, сколько ракет Storm Shadow оно поставило Украине за время конфликта, а также не публикует объявлений о поставках.

Действия Великобритании последовали за отказом президента США Дональда Трампа отправлять ракеты Tomahawk на Украину, отмечает Bloomberg.

Storm Shadow — это британская крылатая ракета класса «воздух–земля», разработанная для нанесения точечных ударов. Дальность полета такой ракеты составляет свыше 250 км.

В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. При этом 17 октября, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, он отметил, что США самим нужны эти ракеты, и выразил надежду, что Tomahawk не понадобятся Киеву. The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что американский президент на встрече заявил Зеленскому, что Украине не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время.

Сам Зеленский по итогам переговоров заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk и стороны «решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах». Politico сообщало, что причиной неудачи переговоров стало то, что украинская сторона чрезмерно сконцентрировалась на получении Tomahawk, хотя Трамп заранее дал понять, что не будет обсуждать этот вопрос до встречи с Путиным.

Трамп говорил также, что на обучение применению Tomahawk требуется от шести месяцев до года, однако США не планируют обучать других.

В начале ноября Трамп отметил, что США не рассматривают отправку ракет Tomahawk на Украину. Глава Белого дома также добавил, что у него нет «какой-то последней капли» для России.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле полагают, что это только затягивает конфликт, но не может решить его исхода.