Дрон нарушил работу аэропорта Бремена почти на час
Аэропорт Бремена приостановил работу почти на час после обнаружения дрона, пишет t-online.
По данным полиции, беспилотник появился в непосредственной близости от аэропорта около 19:30 (21:30 мск). Служба управления воздушным движением немедленно прекратила все взлеты и посадки. Работа аэропорта возобновилась в 20:22.
По информации издания buten un binnen, вечером были замечены два дрона.
В результате приостановки работы рейс из Лондона в Бремен был перенаправлен в Гамбург, а самолет из Бремена в Лондон не смог вылететь вовремя.
Вечером 31 октября дрон парализовал работу аэропорта BER (Берлин-Бранденбург) почти на два часа. Это привело к задержке и отмене нескольких рейсов. Для поиска БПЛА полиция задействовала вертолет, но обнаружить его не удалось.
