Война Израиля и ХАМАС. Главное

ЦАХАЛ окружила город Газа, палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины, Россия направила анклаву еще 28 т гуманитарного груза. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 14:50 мск Израиль вернет в сектор Газа всех палестинских рабочих из анклава. По состоянию на апрель в Израиле их было около 150 тыс. человек, сообщает Globes. Почти две трети были заняты в строительной сфере, остальные — в промышленности, ресторанном бизнесе и сельском хозяйстве.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины. Джо Байден ранее заявлял, что наложит вето на проект, если тот будет согласован без учета интересов Киева. Он запрашивал у конгресса пакет помощи на $105 млрд, из которых Украине предназначались $61,4 млрд.

Владимир Путин поручил доставить еще 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В нее вошли лекарства, кровоостанавливающие средства, перевязочные материалы. Помощь отправили на двух самолетах Ил-76 МЧС, ее передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Video В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 9,2 тыс. человек, среди них 3,8 тыс. — дети. Различные травмы получили 32,5 тыс. человек, сообщил Минздрав анклава.

Как идут боевые действия

Израильские военные окружили город Газа. Бронетанковые войска и пехота при поддержке с воздуха наносят удары по аванпостам, командным центрам и пунктам управления, местам запуска ракет и другой инфраструктуре, используемой ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

Армия Израиля также показала кадры, как она разрушает туннели ХАМАС в секторе Газа:

ХАМАС обвинил Израиль в трех ударах по лагерю Джабалия за последние четыре дня. По информации подконтрольного группировке Минздрава, погибли более 270 человек, сотни ранены. В армии Израиля подтвердили первый удар и заявили, что целью был один из командиров ХАМАС. Он и «большое количество террористов» убиты, обрушены подземные тоннели. В ЦАХАЛ заявили, что предупреждали мирных жителей о готовящемся ударе с помощью соцсетей, радио и листовок.

Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». ЦАХАЛ также продолжает бомбардировки региона. Компания Maxar показала спутниковые снимки, как выглядит территория после постоянных обстрелов:

Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.

У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders Фото: South First Responders Фото: South First Responders

Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.

Позиция ХАМАС

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.

В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.

МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.

Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.

Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.

Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».

Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».

Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».