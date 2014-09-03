НАТО отправит на Украину более 1000 военных для участия в учениях

Более 1 тыс. военнослужащих США и их союзников будут отправлены на Украину для участия в совместных учениях Rapid Trident («Быстрый трезубец»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя европейского командования армии США Грегори Хикса.

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«На данный момент мы все еще планируем проведение [учений]», - сказал Хикс.

Изначально учения, которые до этого проводились ежегодно, должны были пройти в июле, однако были отложены из-за нестабильной ситуации на востоке Украины. Решение о возврате к проведению учений свидетельствует о намерении стран НАТО поддержать не являющуюся членом альянса Украину, не вмешиваясь напрямую в конфликт, отмечает агентство.

Учения запланированы на 16-26 сентября 2014 года, они пройдут в учебном центре города Яворов Львовской области, недалеко от границы с Польшей. Ожидается, что в них примут участие 200 американских солдат. Кроме того, в «Быстром трезубце» задействуют более 1000 военнослужащих из Украины, Азербайджана, Великобритании, Канады, Грузии, Германии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии и Испании.

НАТО увеличило военную деятельность в восточных странах-членах альянса в связи с ситуацией на Украине. Накануне сообщалось о начале военных учений Steadfast Javelin II в Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Учения в Восточной Европе пройдут со 2 по 8 сентября 2014 года.

В четверг, 4 сентября, в Уэльсе стартует саммит НАТО. На нем, как ожидается, страны-члены альянса примут решение о создании новых сил быстрого реагирования численностью в несколько тысяч военнослужащих. «У нас уже есть силы быстрого реагирования НАТО — это многонациональные силы, которые могут быть развернуты где угодно в мире для коллективной защиты. Теперь мы значительно увеличим их степень реагирования. Мы разовьем то, что я назвал бы острием наших сил быстрого реагирования — очень высокая степень готовности со способностью развернуться в очень короткие сроки», — заявил накануне на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Financial Times со ссылкой на официального представителя альянса сообщила, что силы быстрого реагирования будут включать около 4 тыс. военных и смогут ответить на угрозу в течение приблизительно 48 часов.

Мария Бондаренко