Тульское отделение «Единой России» приостановило членство Савельева

Членство Савельева приостановили согласно уставу партии после возбуждения против него уголовного дела об организации убийства. Также его временно исключили из президиума регионального политсовета и регионального политсовета партии

Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением против него уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«В соответствии с требованием устава партии «Единая Россия» в связи с возбуждением уголовного дела в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года приостановлено его членство в партии. Также приостановлено членство Дмитрия Савельева в президиуме регионального политсовета и в региональном политсовете партии», — сказано в сообщении.

Дмитрий Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он был делегирован в верхнюю палату предыдущим главой области Алексеем Дюминым. Его преемник на губернаторском посту Дмитрий Миляев при выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах включил Савельева в тройку кандидатов в сенаторы.

Савельева задержали накануне, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации. Незадолго до этого генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности, сенаторы проголосовали «за».

Вечером того же дня суд арестовал его до 2 октября по уголовному делу об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, 56-летний политик в 2023 году из-за личной неприязни поручил организовать убийство предпринимателя за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя. Следователи, получив информацию о готовящемся убийстве, инсценировали его.

Источники РБК сообщили, что бизнесмена зовут Сергей Ионов. Он был партнером Савельева по бизнесу и делил с ним контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

Заказ на убийство Ионова должен был быть выполнен, когда тот находился под арестом. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ.

Перед задержанием в зале Совета Федерации Савельев выступил с речью в свою защиту. По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, он сказал, что его преследуют необоснованно, а факты против него сфабрикованы. Защита заявила о планах обжаловать его арест.