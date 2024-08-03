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Дело сенатора Савельева ,  
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Тульское отделение «Единой России» приостановило членство Савельева

Тульское отделение «Единой России» приостановило членство сенатора Савельева
Сюжет
Дело сенатора Савельева
Членство Савельева приостановили согласно уставу партии после возбуждения против него уголовного дела об организации убийства. Также его временно исключили из президиума регионального политсовета и регионального политсовета партии

Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением против него уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«В соответствии с требованием устава партии «Единая Россия» в связи с возбуждением уголовного дела в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года приостановлено его членство в партии. Также приостановлено членство Дмитрия Савельева в президиуме регионального политсовета и в региональном политсовете партии», — сказано в сообщении.

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Общество
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он был делегирован в верхнюю палату предыдущим главой области Алексеем Дюминым. Его преемник на губернаторском посту Дмитрий Миляев при выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах включил Савельева в тройку кандидатов в сенаторы.

Савельева задержали накануне, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации. Незадолго до этого генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности, сенаторы проголосовали «за».

Вечером того же дня суд арестовал его до 2 октября по уголовному делу об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, 56-летний политик в 2023 году из-за личной неприязни поручил организовать убийство предпринимателя за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя. Следователи, получив информацию о готовящемся убийстве, инсценировали его.

Источники РБК сообщили, что бизнесмена зовут Сергей Ионов. Он был партнером Савельева по бизнесу и делил с ним контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

Заказ на убийство Ионова должен был быть выполнен, когда тот находился под арестом. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ. 

Перед задержанием в зале Совета Федерации Савельев выступил с речью в свою защиту. По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, он сказал, что его преследуют необоснованно, а факты против него сфабрикованы. Защита заявила о планах обжаловать его арест.

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Дмитрий Савельев фото

Дмитрий Савельев

сенатор от Тульской области
3 августа 1968 года
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Защита сенатора Савельева обжалует его арест
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Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства
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