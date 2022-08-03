В ЛНР продолжили разминирование в районе Северодонецка, в Белгородской области закрывают школы и детские сады — в материале РБК *

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главное к 11:30 мск Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки по 11 населенным пунктам республики были выпущены 419 снарядов. В результате обстрелов два мирных жителя погибли, 25 получили ранения.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за последние сутки республиканскими силами было уничтожено девять украинских бронетранспортеров. Также, по его словам, продолжилось разминирование занятых ранее территорий в районе Северодонецка и Воеводовки..

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью телекомпании n-tv сообщил, что встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, для разрешения конфликта на Украине необходимы обоюдные уступки. «В Кремле хотели бы найти выход из ситуации путем переговоров», - заявил Шредер. Помимо этого бывший канцлер назвал Крым русским регионом и посчитал абсурдным тезис о возможности его возвращения Украине военным путем.

Последние новости о военной операции

Хроника боевых действий

Поставки зарубежного оружия Украине

Какие санкции ввели против России

Экстренное обращение Владимира Путина

Что предшествовало военной операции

Последние новости о военной операции

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что турбина для газопровода «Северный поток» готова к отправлению в Россию в любое время, передает Reuters. По его словам транспортировка турбины не составит проблем, если «Газпром» этого пожелает. При этом он предположил, что даже в случае возвращения турбины в дальнейшем все равно могут возникнуть перебои с поставками.

Канада расширила санкции против России, включив в список 43 военных и 17 организаций. Под ограничения в том числе попали НПО «Салют» и «Алмаз», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, НИИ «Аргон», Северное машиностроительное предприятие.

Школы и детские сады районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты, дети продолжат учебу в других учреждениях, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Хроника боевых действий

29 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над селами Клиновое и Покровское (к востоку от Бахмута).

26 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о занятии Углегорской ТЭС, которая находится напротив Светлодарска (к востоку от Бахмута/Артемовска).

В этот же день Киселев сообщил о занятии Новолуганского (к востоку от Бахмута/Артемовска).

20 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое (к северу от Соледара).

19 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Старомайорское (к югу от Великой Новоселовки).

14 июля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка (к востоку от Соледара).

14 июля штаб территориальной обороны сообщил о занятии Народной милицией ДНР при поддержке российской армии следующих населенных пунктов: Новодонецкое, Нескучное, Октябрь ( (к югу от Великой Новоселки), Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду (к востоку от Артемовска (Бахмута) ) и Каменку (к северу от Авдеевки).

14 июля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка (к востоку от Соледара).

13 июля Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил агентству ТАСС, что силы Народной милиции зашли в городскую черту Соледара (к югу от Лисичанска). Ранее ТАСС со ссылкой на Киселева сообщал о начале боев за Северск.

12 июля Минобороны России обвинило украинских военных в минировании мостов через реку Северский Донец в селе Николаевка (ДНР). «Они намерены их взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Тогда же, 12 июля, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подразделения Народной милиции продолжат наступление, поскольку украинские войска продолжают обстреливать территорию республики. «Подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить наше движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у них техника и вооружение, боеприпасы не доставали до нашей территории», — цитирует его «Луганский информационный центр».

11 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о взятии силами республик Донбасса населенных пунктов Владимировка и Триполье в ДНР (к востоку от Соледара).

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска продолжают наступление на город Северск в ДНР. Он также рассказал о взятии населенного пункта Григоровка.

6 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенного пункта Спорное (к востоку от Северска).

3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики установили полный контроль над городом Лисичанск.

Фото: Александр Ратушняк / EPA / ТАСС

2 июля Минобороны сообщило о том, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого, были заняты населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

1 июля Минобороны сообщило о продвижении Вооруженных сил России и формирований ЛНР и ДНР под Лисичанском и их выходе непосредственно к городу. Были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, а также поселок Тополевка.

В этот же день представитель Народной милиции ЛНР сообщил о занятии сел Приволье и Шипиловка (к западу от Лисичанска).

Днем 30 июня в штабе территориальной обороны ДНР заявили о занятии села Сидорово (расположено к югу от Святогорска).

Утром 30 июня Минобороны сообщило о выводе «в качестве шага доброй воли» гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

27 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что республиканские силы и российские военные завершили зачистку Волчеяровки (поселок к юго-западу от Лисичанска).

26 июня Минобороны России сообщило о занятии Северодонецка и расположенных рядом населенных пунктов (в том числе Вороново и Боровское).

24 июня Минобороны России сообщило, что в результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

24 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Интерфаксу» о полном контроле над населенными пунктами Золотое и Горское (к востоку от Лисичанска).

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

23 июня Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что силы ЛНР и российские подразделения вошли в населенный пункт Катериновка (к юго-западу от Золотого).

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о зачистке поселка Лоскутовка (к югу от Лисичанска).

22 июня Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком).

20 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о занятии поселка Тошковка (к юго-востоку от Лисичанска).

10 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что народная милиция при огневой поддержке российской армии установила полный контроль над четырьмя селами: Триполье, Владимировке, Ставках и Липовом.

7 июня Сергей Шойгу сообщил о занятии Святогорска, Ямполя, Дробышево, Яровой, Кировска, а также жилых кварталов Северодонецка.

6 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над населенными пунктами Покровское и Зеленый Гай (в районе Угледара).

3 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово.

30 мая власти ДНР сообщили о продвижении народной милиции к Славянску и занятии населенных пунктов Диброва и Старый Караван (к западу от Лимана).

28 мая российское Минобороны сообщило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными.

24 мая флаг России был поднят над зданием мэрии города Светлодарск (к северо-востоку от Горловки).

Фото: zakharevich_igor / Telegram

21 мая сдались в плен украинские подразделения, оборонявшие металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мариуполь был блокирован российскими войсками и Народной милицией ДНР еще 28 февраля. Спустя месяц украинские подразделения, в том числе полк «Азов» (его символика в России признана экстремистской и запрещена), были блокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». От штурма завода с многочисленными подземными сооружениями было решено отказаться. Попытки украинских военных эвакуировать блокированные подразделения завершились неудачей, после чего начались переговоры о сдаче.

17 мая представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что подразделениям республики удалось занять село Орехово (к востоку от города Золотое).

16 мая части ЛНР заняли село Новозвановка (к северу от города Попасная).

12 мая в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной.

Как пострадала Попасная в ЛНР от боевых действий. Видео

11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе совместного наступления Народной милиции ЛНР и подразделения «Ахмат» заняты населенные пункты Южный и Воеводовка, пороховой завод «Заря», а также несколько дачных поселков к северу и северо-западу от Северодонецка.

5 мая Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки.

25 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной).

16 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе металлургического завода имени Ильича.

11 апреля Минобороны России сообщило о занятии в Харьковской области села Каменка. В военном ведомстве отметили, что это был «один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе».

1 апреля на Украине появились первые публикации об обнаружении тел мирных жителей в городе Буча Киевской области, который ранее покинули российские войска. Затем в Киеве заявили о гибели сотен жителей Бучи и обвинили в случившемся российских военнослужащих. В Москве произошедшее назвали постановкой, указав на целый ряд несоответствий. После событий в Буче переговорный процесс между Россией и Украиной фактически был заморожен.

31 марта Минобороны сообщило о полном занятии населенного пункта Золотая Нива. Российские подразделения форсировали реку Кашлагач.

В этот же день подразделения ЛНР завершили зачистку Житловки.

29 марта российская армия начала покидать Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса.

В течение марта проходили переговоры между делегациями России и Украины. Изначально встречи проводились в Белоруссии, а последняя встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. По ее результатам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании целого ряда позиций, а замминистра обороны Александр Фомин пообещал «кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях».

28 марта Народная милиция ЛНР овладела населенными пунктами Ивановка, Новосадовое, выйдя на рубеж Новолюблино — Терны.

25 марта Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области.

22 марта Минобороны заявило о потере Киевом контроля над десятью населенными пунктами. Российские военные заняли поселок Урожайное в Донецкой области, силы Донецкой народной республики взяли четыре населенных пункта: Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. Еще пять украинских населенных пунктов перешли под контроль Народной милиции ЛНР: Калиново, Новоалександровка, Степное и Богуславское.

13 марта Вооруженные силы России установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка, Владимировка,

11 марта Народная милиция ДНР овладела Волновахой.

9 марта в Минобороны России сообщили, что подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. Народная милиция ЛНР заняла Грачево, Народная милиция ДНР — Сигнальное, Тарамчук, Еленовку и Трудовое.

4 марта Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР заняла несколько населенных пунктов: Шандриголово, Александровку, Дерилово, Среднее, Лозовое. Народная милиция ДНР заняла четыре населенных пункта: Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое. Российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город Пологи.

3 марта Министерство обороны России сообщило о занятии города Балаклея (Харьковская область). Помимо этого, российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области, среди которых Синяя Гора, Сладкая Балка, Ильченково. Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное.

Фото: РИА Новости

2 марта Минобороны России сообщило об установлении контроля над Херсоном, а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово, а также райцентром Новоайдар.

27 февраля Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска, а также о занятии Геническа (Херсонская область). Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую.

26 февраля Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль Мелитополь.

25 февраля в Минобороны заявили о занятии острова Змеиный в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие.

24 февраля Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма. Ракетным обстрелам подверглись военные объекты по всей территории Украины. Позже стало известно, что российская армия пересекла границу в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Одновременно Народная милиция ЛНР начала атаки на города Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска, а Народная милиция ДНР начала наступление на Мариуполь и Волноваху.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Поставки зарубежного оружия Украине

Страны НАТО и их союзники с начала спецоперации наращивали поставки оружия Киеву. Если изначально речь шла о касках, бронежилетах, беспилотных летательных аппаратах (турецких Bayraktar), то затем на Украину стали отправлять старое советское вооружение, которое до сих пор хранилось на складах в Польше, Словакии, Чехии.

С течением времени на Украину стали поставлять и вооружение, которое производилось в странах НАТО и Австралии. Речь шла о бронемашинах (британских Saxon, австралийских Bushmaster), противотанковых комплексах (Javelin, NLAW), артиллерийских установках (французских Caesar, американских HIMARS).

Подробно о военных поставках Украине можно прочитать здесь.

Какие санкции ввели против России

Пакеты санкций против России начали вводить еще до начала спецоперации на Украине, после признания ДНР и ЛНР. Об ограничениях объявили США, Канада, ЕС, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Швейцария, Исландия и ряд других стран.

Всего было шесть волн санкций. США, Великобритания, ЕС заявляли, что координируют усилия по ослаблению российской экономики, однако не всегда ограничения вводились синхронно. Были и определенные отличия, которые на Западе объясняли нежеланием навредить собственным экономикам. Различия были и в персональных санкциях. Например, США ввели ограничения в отношении 663 людей, а Великобритания — в отношении более 1000 бизнесменов, политиков, военных, сотрудников СМИ, людей, которых в Лондоне посчитали близкими к Путину.

Первая волна касалась банков, финансирующих военную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанк), депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР.

Вторая волна санкций началась уже после начала спецоперации. Великобритания ввела ограничения в отношении 100 физических лиц и компаний, в том числе ВТБ, «Ростеха» и «Аэрофлота». Были ограничены суммы вкладов и депозитов для граждан России в банках Великобритании до £50 тыс. США ограничили все операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней целого ряда компаний (в том числе «Газпрома», РЖД, Альфа-банка). Персональные санкции коснулись Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу.

ЕС внес под ограничения в том числе РЖД, «Уралвагонзавод», КамАЗ, Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Банкам запретили продавать клиентам из России ценные бумаги, номинированные в евро, а также проводить листинг акций любых российских госкомпаний (с долей государства свыше 50%) на европейских биржах. Помимо этого, было запрещено страхование российских самолетов, введен запрет на продажу и лизинг лайнеров, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

К 10 марта воздушное пространство для российских самолетов закрыли ЕС, Великобритания, Босния, Норвегия, США, Швейцария, Черногория, Великобритания. Чуть позже это сделала и Канада. От рейсов в Россию отказались целый ряд авиакомпаний.

Третья санкционная волна началась 26 февраля. Были заморожены резервы Банка России в странах G7, пять банков были отключены от системы SWIFT. Великобритания закрыла порты для российских судов, а также экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. На территории ЕС и Великобритании были заморожены активы целого ряда бизнесменов, в том числе Игоря Сечина, Михаила Фридмана, Петра Авена.

2 марта ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

8 марта США объявили о запрете поставок нефти, газа и угля из России.

C 10 марта работу в России прекратили Visa и Mastercard. Владельцы российских карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за пределами страны или оплачивать покупки в зарубежных магазинах.

10 марта Великобритания ввела санкции в том числе против Романа Абрамовича, Андрея Костина, Олега Дерипаски. Их активы были заморожены, британским гражданам запретили с ними сотрудничать.

11 марта США запретили поставку в Россию долларовых банкнот, ввоз из России алкоголя, морепродуктов.

12 марта Бермудские острова аннулировали летные сертификаты 740 зарегистрированных там самолетов российских авиакомпаний.

Четвертая волна санкций началась 15 марта. Был запрещен ввоз в ЕС российской сталелитейной продукции, запрещен экспорт предметов роскоши в Россию

4 апреля США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу.

5 апреля был объявлен очередной пакет санкций Евросоюза. Так, ЕС запретил импорт российского угля, транзакции с крупнейшими банками. Российским кораблям запретили входить в порты ЕС (исключение для перевозчиков продуктов, гуманитарных и энергетических грузов).

6 апреля США запретили гражданам вести бизнес с Альфа-банком и Сбербанком, а также новые инвестиции в Россию.

9 апреля ЕС ограничил импорт удобрений из России.

11 апреля Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

12 апреля Великобритания запретила импорт российского чугуна и стали.

3 июня ЕС объявил о шестом пакете санкций. Под ограничения попали в том числе КамАЗ, «Татнефть», Национальный расчетный депозитарий. От SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ. Помимо этого, ЕС пообещал в течение шести месяцев отказаться от импорта российской нефти, в течение восьми месяцев — от импорта нефтепродуктов.

Шестой пакет санкций Евросоюз обсуждал больше месяца. Несколько стран указывали, что не готовы пойти на жесткий отказ от российских энергоносителей, поскольку это нанесло бы удар по их экономикам.

16 июня Великобритания ввела санкции в том числе против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота.

8 июля Канада ввела санкции в отношении патриарха Кирилла. Помимо этого под ограничения попали Роскомнадзор; новостное агентство Regnum, ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.

Экстренное обращение Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин утром 24 февраля выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он.

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что военная операция в Донбассе будет проводиться в соответствии с Уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.

Что предшествовало военной операции