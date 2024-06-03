РАН извинилась за недопуск ученой на общее собрание академии

В Российской академии наук принесли извинения ученому-лингвисту Анне Пичхадзе за то, что ее не допустили на общее собрание. Академия не готовила никаких черных списков, сказал президент РАН Красников в интервью РБК

Геннадий Красников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Академия наук никогда не готовила черных списков, ограничивающих допуск на общее собрание РАН, заявил РБК президент Российской академии наук Геннадий Красников. Не допущенной на общее собрание 28 мая члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе принесли извинения, сказал он.

О том, что на общее собрание Российской академии наук не пустили нескольких членов академии, сообщило издание T-Invariant (внесено в реестр иноагентов). Среди тех, кто не был допущен, — член-корреспондент РАН, лингвист Анна Пичхадзе. Она рассказала изданию, что ее не пропустил сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сказавший, что она в черном списке.

Полный текст интервью главы РАН читайте на сайте РБК в 7 утра 3 мая.

Анна Пичхадзе подтвердила РБК, что ее на собрание не пропустили, выяснить причины недопуска ей не удалось. Один из членов академии сказал РБК, что знает о существовании списка, в нем фигурировала Анна Пичхадзе. Наличие такого списка на проход в здание он связал с присутствием «высокопоставленного лица». На общем собрании присутствовали бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие официальные лица. РБК направил запрос в ФСО.

«Случившееся — досадное недоразумение. Мы уже принесли Анне Абрамовне наши извинения и планируем встретиться лично, чтобы выяснить все обстоятельства. Насколько нам известно, больше проблем с допуском ни у кого не возникло», — сказал Красников РБК. По его словам, в РАН всегда проводят серию встреч по итогам общего собрания, на которых обсуждают с членами академии проблемные вопросы, организационные моменты, требующие улучшения.

«Академия наук, конечно, никогда не готовила и не будет готовить никаких списков, ограничивающих допуск к заседаниям общего собрания. Право присутствовать на общем собрании закреплено за членами РАН, и, наоборот, мы приветствуем активное участие всех без исключения членов Российской академии наук в ее жизни», — добавил Геннадий Красников.

На общем собрании, как сообщил в его начале президент РАН, к его началу прибыли 976 из 1896 членов Российской академии наук. В ходе заседания президент РАН выступил с докладом, а на голосование членов академии был вынесен вопрос о целесообразности создания попечительского совета РАН, возглавить который будет предложено президенту России Владимиру Путину. Большинство поддержало предложение, против проголосовал один ученый, воздержались семеро.

На общем собрании Красников говорил, что у академии есть вопросы, которые приходится решать с государственными структурами, с правительством, и их предварительное обсуждение на попечительском совете очень важно, потому что оно будет способствовать более быстрому принятию решений. Попечительского совета у академии раньше никогда не было. По словам ученых, создание совета не должно противоречить принципу самоуправления академии.