РАН извинилась за недопуск ученой на общее собрание академии
Академия наук никогда не готовила черных списков, ограничивающих допуск на общее собрание РАН, заявил РБК президент Российской академии наук Геннадий Красников. Не допущенной на общее собрание 28 мая члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе принесли извинения, сказал он.
О том, что на общее собрание Российской академии наук не пустили нескольких членов академии, сообщило издание T-Invariant (внесено в реестр иноагентов). Среди тех, кто не был допущен, — член-корреспондент РАН, лингвист Анна Пичхадзе. Она рассказала изданию, что ее не пропустил сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сказавший, что она в черном списке.
Полный текст интервью главы РАН читайте на сайте РБК в 7 утра 3 мая.
Анна Пичхадзе подтвердила РБК, что ее на собрание не пропустили, выяснить причины недопуска ей не удалось. Один из членов академии сказал РБК, что знает о существовании списка, в нем фигурировала Анна Пичхадзе. Наличие такого списка на проход в здание он связал с присутствием «высокопоставленного лица». На общем собрании присутствовали бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие официальные лица. РБК направил запрос в ФСО.
«Случившееся — досадное недоразумение. Мы уже принесли Анне Абрамовне наши извинения и планируем встретиться лично, чтобы выяснить все обстоятельства. Насколько нам известно, больше проблем с допуском ни у кого не возникло», — сказал Красников РБК. По его словам, в РАН всегда проводят серию встреч по итогам общего собрания, на которых обсуждают с членами академии проблемные вопросы, организационные моменты, требующие улучшения.
«Академия наук, конечно, никогда не готовила и не будет готовить никаких списков, ограничивающих допуск к заседаниям общего собрания. Право присутствовать на общем собрании закреплено за членами РАН, и, наоборот, мы приветствуем активное участие всех без исключения членов Российской академии наук в ее жизни», — добавил Геннадий Красников.
На общем собрании, как сообщил в его начале президент РАН, к его началу прибыли 976 из 1896 членов Российской академии наук. В ходе заседания президент РАН выступил с докладом, а на голосование членов академии был вынесен вопрос о целесообразности создания попечительского совета РАН, возглавить который будет предложено президенту России Владимиру Путину. Большинство поддержало предложение, против проголосовал один ученый, воздержались семеро.
На общем собрании Красников говорил, что у академии есть вопросы, которые приходится решать с государственными структурами, с правительством, и их предварительное обсуждение на попечительском совете очень важно, потому что оно будет способствовать более быстрому принятию решений. Попечительского совета у академии раньше никогда не было. По словам ученых, создание совета не должно противоречить принципу самоуправления академии.
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