Какие страны входят в юрисдикцию Международного уголовного суда. Карта
О выходе Венгрии из юрисдикции Международного уголовного суда заявил представитель правительства Золтан Ковач. Он подчеркнул, что официальный процесс начнется 3 апреля. Решение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил тем, что за последние два десятилетия МУС превратился в политический инструмент.
О выходе Венгрия объявила на фоне визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт. Ордер на арест главы правительства, а также бывшего министра обороны страны Йоава Галанта МУС выдал 21 ноября 2024 года: обоих подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. После этого Орбан заявил о несогласии с решением МУС и пообещал пригласить Нетаньяху в Венгрию.
Последней страной, ратифицировавшей Римский статут, стала Украина. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации в августе 2024 года; страна стала участницей 1 января 2025-го. До этого, в марте 2023 года, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Кремле решение сочли «с точки зрения права ничтожным», а саму постановку вопроса — «возмутительной и неприемлемой». Россия находится в числе 29 стран, которые подписали, но не ратифицировали Римский статут, поэтому под юрисдикцию суда не подпадает.
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