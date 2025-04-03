Какие страны входят в юрисдикцию Международного уголовного суда. Карта

Венгрия объявила о выходе из МУС. Теперь в юрисдикции суда останутся 124 страны

Венгрия объявила о выходе из юрисдикции МУС. После завершения официальных процедур в мире останутся 124 страны, которые ратифицировали Римский статут. Еще 29 стран подписали его, но не ратифицировали, а две отозвали свое решение

О выходе Венгрии из юрисдикции Международного уголовного суда заявил представитель правительства Золтан Ковач. Он подчеркнул, что официальный процесс начнется 3 апреля. Решение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил тем, что за последние два десятилетия МУС превратился в политический инструмент.

О выходе Венгрия объявила на фоне визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт. Ордер на арест главы правительства, а также бывшего министра обороны страны Йоава Галанта МУС выдал 21 ноября 2024 года: обоих подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. После этого Орбан заявил о несогласии с решением МУС и пообещал пригласить Нетаньяху в Венгрию.

Последней страной, ратифицировавшей Римский статут, стала Украина. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации в августе 2024 года; страна стала участницей 1 января 2025-го. До этого, в марте 2023 года, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Кремле решение сочли «с точки зрения права ничтожным», а саму постановку вопроса — «возмутительной и неприемлемой». Россия находится в числе 29 стран, которые подписали, но не ратифицировали Римский статут, поэтому под юрисдикцию суда не подпадает.