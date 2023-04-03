Москалькова сообщила о передаче Украине пяти раненых

Речь идет не об обмене пленными, а о репатриации военнослужащих ВСУ, отметила российский омбудсмен. В конце марта Украина также передала России пять тяжелораненых военных

Татьяна Москалькова (Фото: АГН «Москва»)

Россия передала Украине пять раненых военных. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — написала она.

Она напомнила, что в конце марта Украина так же передала России пять тяжелораненых. «Очень важно, чтобы этот процесс продолжался — процесс репатриации», — сказала тогда Москалькова.

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины 24 марта сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их перевозить.

Речь шла «о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право» — ст. 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК, что украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых пленных.

Минобороны России 7 марта сообщило об обмене пленными с украинской стороной. В результате переговоров из плена были возвращены 90 российских военных, которым «грозила смертельная опасность».

При этом на Украину вернулись 130 человек, среди которых бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также военные, взятые в плен в районе Артемовска и Соледара. Москалькова уточнила, что Киев в последний момент решил отдать только 90 военных вместо 160, как было согласовано ранее.