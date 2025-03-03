Кулеба дал совет, как Европе «вырвать карты» из рук Трампа

Бывший глава МИД Украины призвал Европу предложить Киеву альтернативное соглашение по ресурсам и конфисковать заблокированные российские активы, чтобы Трамп остался без некоторых «козырей» в отношении Украины

Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Европа может предпринять два шага, чтобы «вырвать карты» из рук президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву, написал в колонке для The New York Times бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (занимал пост с марта 2020-го до сентября прошлого года).

«Влияние Трампа на Украину основано на оружии и деньгах, и то и другое необходимо Украине для поддержания своей борьбы за выживание и экономической стабильности. Европа могла бы вырвать эти карты из рук президента двумя шагами: предложить альтернативное соглашение по минеральным ресурсам Украины и конфисковать замороженные активы России, чтобы использовать их для финансирования производства и закупки оружия — включая закупки у США, если они того пожелают», — пишет Кулеба.

По его словам, это не позволит полностью заменить США на ЕС, Великобританию и Норвегию, но усилит их роль в поддержке Украины и даст ей «передышку».

Кулеба подчеркнул, что в Европе, в отличие от администрации Трампа, понимают: Украина хочет мира, но не желает «быть уничтоженной» его условиями. По его мнению, президент Владимир Путин «одержим идеей захватить всю Украину», и дело не в том, что она собирается вступить в НАТО — он напомнил, что в альянс вошли еще два соседа России, Финляндия и Норвегия, и Путин не воспринял это столь враждебно.

Россия сравнивала возможные действия со своими активами на Западе с воровством и обещала обратиться в суды в случае, если будут предприняты какие-либо шаги в отношении замороженных активов. Путин называл отказ Украины от вступления в НАТО одним из условий начала мирных переговоров. По его словам, присоединение Киева к альянсу представляет угрозу Москве. В марте 2022-го он говорил, что у него нет планов оккупировать Украину.

Трамп же оказался в «ловушке собственных амбиций», желая завершить конфликт, и потому позиция президента Владимира Зеленского, требующего гарантий безопасности для Украины, в итоге привела к их размолвке 28 февраля. Ссора президентов сорвала подписание ресурсной сделки между государствами.

2 марта в Лондоне прошла встреча западных союзников Киева (без США) с участием президента Украины Владимира Зеленского, где обсуждались урегулирование конфликта, поддержка Киева и наращивание оборонного потенциала Европы.

По ее итогам британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что для гарантии прочного мира на Украине нужно сделать страну сильной и способной бороться в случае необходимости, а также имеющей сильную позицию для ведения переговоров; также требуются «европейский элемент с гарантиями безопасности» и поддержка США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита подчеркнула, что Европу нужно «срочно перевооружить», следует массово активизировать военное производство и инвестиции.