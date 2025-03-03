Axios анонсировал совещание Трампа 3 марта по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп проведет 3 марта совещание по конфликту на Украине, где, в том числе, обсудит возможную приостановку военной помощи, пишет Axios со ссылкой на два источника.
Как уточняло The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника, в совещании примут участие госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Axios называет среди участников встречи вице-президента Джей Ди Вэнса, советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и других высокопоставленных чиновников. Решение об этом было принято после спора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля.
«Терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, наши запасы и боеприпасы не безграничны, — сказал Уолтц в понедельник в интервью Fox News. — Так что сейчас самое время поговорить».
Материал дополняется