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Военная операция на Украине ,  
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Axios анонсировал совещание Трампа 3 марта по конфликту на Украине

Axios: Трамп 3 марта проведет совещание по Украине и обсудит приостановку помощи
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Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет 3 марта совещание по конфликту на Украине, где, в том числе, обсудит возможную приостановку военной помощи, пишет Axios со ссылкой на два источника.

Как уточняло The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника, в совещании примут участие госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Axios называет среди участников встречи вице-президента Джей Ди Вэнса, советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и других высокопоставленных чиновников. Решение об этом было принято после спора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля.

«Терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, наши запасы и боеприпасы не безграничны, — сказал Уолтц в понедельник в интервью Fox News. — Так что сейчас самое время поговорить».

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Россия Украина США Дональд Трамп Военная операция на Украине Владимир Зеленский совещание военная помощь
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