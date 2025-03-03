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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве приговорил украинских пилотов к 22 и 26 годам заключения

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Военная операция на Украине
Пилотам были предъявлены обвинения по семи и десяти статьям УК. Их задержали после того, как они прибыли в Россию на легкомоторных самолетах в 2023-м
Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, обвиняемые в терроризме, на заседании во 2-ом Западном окружном военном суде, 3 марта 2025 года
Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, обвиняемые в терроризме, на заседании во 2-ом Западном окружном военном суде, 3 марта 2025 года (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры украинским пилотам Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову за преступления террористической направленности, передает ТАСС из зала суда.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шиманскому 26 лет колонии, из которых первые пять лет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Морозову окончательно назначить 22 года колонии строгого режима, их которых четыре года он проведет в тюрьме», — сказано в резолютивной части приговора.

Рассмотрение их дела началось в январе. Так как в деле содержатся сведения, содержащие гостайну, процесс шел в закрытом режиме. Известно, что Шиманскому были предъявлены обвинения по семи статьям УК, Морозову — по десяти. Среди них — терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение государственной границы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу 2-й Западного окружного военного суда.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Шиманский и Морозов фигурировали в опубликованных в 2023-м материалах ФСБ о подготовке Главным разведывательным управлением Минобороны Украины (ГУР МО) теракта на российской территории с использованием «грязной бомбы», чтобы в результате подрыва «привести в негодность местности для проживания людей».

Шиманский говорил, что прибыл в Россию на легкомоторном самолете по заданию ГУР, чтобы передать «взрывчатые вещества и дроны» для совершения терактов. Он рассказал, что на Украине в 2022-м появилось авиационное направление внешней разведки, чтобы на малых высотах проникать на территорию других государств на самолетах с целью перевозки оружия, взрывчатки и т. д. Он говорил, что обсуждалась возможность применения «грязной» ядерной бомбы.

Морозов назвал себя в показаниях ФСБ «частным пилотом» и «пилотом авиационного отряда ВСУ». Он рассказал, что прилетел в Россию вместе с другим самолетом с целью «бомбометания» по складу горюче-смазочных материалов в Брянской области. Но самолет Морозова был поврежден и ему пришлось сесть, после чего его задержали.

Шиманский также фигурировал в расследовании попытки похищения добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР, писал в 2023-м «Коммерсантъ», называя его сотрудником ГУР.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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Виктория Хабарова
военный суд Украина пилоты терроризм
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