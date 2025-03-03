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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом назвал условия возобновления переговоров Трампа и Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
От Зеленского требуется принести извинения за перепалку с Трампом в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым и быть готовым к участию в мирных переговорах. В США не считают, что украинский президент стремится к миру
Майкл Уолтц
Майкл Уолтц (Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским последний должен выполнить несколько условий, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц Fox News.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем [на встрече с Трампом 28 февраля споре], готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Я думаю, мы не просим слишком много», — сказал он.

Советник отметил, что США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия. По его словам, ситуация в Овальном кабинете показала, что Зеленский «совсем не готов говорить о мире». «Но проблема заключается в том, что время не на его стороне, не на стороне [тех, кто считает нужным] вечно продолжать конфликт. Терпение американцев не бесконечно, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — заявил Уолтц.

Он указал, что от демократов и некоторых мировых лидеров в качестве альтернативы — продолжение конфликта в духе Первой мировой войны и «мясорубка из людей, боеприпасов и национальных ресурсов».

Советник американского президента также высказался о сорванном подписании экономического соглашения с Украиной по ресурсам. По его словам, оно бы могло объединить Киев и Вашингтон экономически «на поколение», но перепалкой в Белом доме Зеленский оказал своей стране «медвежью услугу».

Украинский президент, комментируя перепалку с Трампом, сказал, что не хочет обсуждать произошедшее. «Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи. И если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат», — заявил он журналистам в Лондоне (цитата по УНИАН).

Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом
Политика

Спор между Зеленским и Трампом касался украинского урегулирования, в том числе возможности переговоров с президентом Владимиром Путиным. После перепалки Трамп потребовал от Зеленского и украинской делегации покинуть Белый дом. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинскому президенту следует извиниться из-за произошедшего. Но Зеленский не сделал этого, хотя и признавал, что случившееся было «нехорошо».

Уолтц накануне, 2 марта, говорил, что США нужен лидер Украины, который сможет вести дела с США, договориться с Россией и прекратить конфликт. И если «личные или политические мотивы» Зеленского «расходятся с целью прекращения боевых действий», то возникает «серьезная проблема».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Майк Уолтц Дональд Трамп Владимир Зеленский
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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