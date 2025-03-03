Белый дом назвал условия возобновления переговоров Трампа и Зеленского

От Зеленского требуется принести извинения за перепалку с Трампом в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым и быть готовым к участию в мирных переговорах. В США не считают, что украинский президент стремится к миру

Майкл Уолтц (Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским последний должен выполнить несколько условий, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц Fox News.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем [на встрече с Трампом 28 февраля споре], готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Я думаю, мы не просим слишком много», — сказал он.

Советник отметил, что США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия. По его словам, ситуация в Овальном кабинете показала, что Зеленский «совсем не готов говорить о мире». «Но проблема заключается в том, что время не на его стороне, не на стороне [тех, кто считает нужным] вечно продолжать конфликт. Терпение американцев не бесконечно, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — заявил Уолтц.

Он указал, что от демократов и некоторых мировых лидеров в качестве альтернативы — продолжение конфликта в духе Первой мировой войны и «мясорубка из людей, боеприпасов и национальных ресурсов».

Советник американского президента также высказался о сорванном подписании экономического соглашения с Украиной по ресурсам. По его словам, оно бы могло объединить Киев и Вашингтон экономически «на поколение», но перепалкой в Белом доме Зеленский оказал своей стране «медвежью услугу».

Украинский президент, комментируя перепалку с Трампом, сказал, что не хочет обсуждать произошедшее. «Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи. И если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат», — заявил он журналистам в Лондоне (цитата по УНИАН).

Спор между Зеленским и Трампом касался украинского урегулирования, в том числе возможности переговоров с президентом Владимиром Путиным. После перепалки Трамп потребовал от Зеленского и украинской делегации покинуть Белый дом. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинскому президенту следует извиниться из-за произошедшего. Но Зеленский не сделал этого, хотя и признавал, что случившееся было «нехорошо».

Уолтц накануне, 2 марта, говорил, что США нужен лидер Украины, который сможет вести дела с США, договориться с Россией и прекратить конфликт. И если «личные или политические мотивы» Зеленского «расходятся с целью прекращения боевых действий», то возникает «серьезная проблема».