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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что в ЕС не согласовали сроки перемирия на Украине

Bloomberg: Великобритания и Франция не согласовали сроки перемирия на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сроки перемирия на Украине не согласованы в ЕС, сказал британский чиновник Bloomberg. Ранее Макрон раскрыл детали плана по урегулированию конфликта, который предусматривает прекращение огня на один месяц и размещение миротворцев
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Евросоюзе не было достигнуто никакого соглашения о сроках прекращения огня на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Figaro сообщил о совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разработке плана прекращения огня на Украине. По его словам, на первом этапе предусматривается «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» сроком на один месяц. После этого на Украине планируется размещение европейских военнослужащих в качестве миротворцев.

Как уточнял Макрон, месячное перемирие необходимо для переговоров о развертывании миротворческих сил. По данным Bloomberg и The Telegraph, речь идет об отправке 30 тыс. европейских военнослужащих.

Стармер ранее также анонсировал создание плана прекращения боевых действий, составленного вместе с Францией, Украиной и, «возможно, еще одной или двумя странами». Он отмечал необходимость обеспечения Киеву сильной переговорной позиции, в том числе с помощью гарантий безопасности ЕС и поддержки США.

Трампу представят группу «Европа плюс» по отправке миротворцев на Украину
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images
Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет боевые действия и не изменит их исход. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «наглостью» инициативу Франции и Великобритании по миротворцам. В Кремле предупреждали, что конфликт приобретет «совсем иное значение» в случае появления иностранного контингента на Украине, и называли неприемлемым этот сценарий.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Франция Великобритания Украина Россия перемирие Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон Кир Стармер мирное урегулирование
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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