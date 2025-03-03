Bloomberg: Великобритания и Франция не согласовали сроки перемирия на Украине

Bloomberg узнал, что в ЕС не согласовали сроки перемирия на Украине

Сроки перемирия на Украине не согласованы в ЕС, сказал британский чиновник Bloomberg. Ранее Макрон раскрыл детали плана по урегулированию конфликта, который предусматривает прекращение огня на один месяц и размещение миротворцев

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Евросоюзе не было достигнуто никакого соглашения о сроках прекращения огня на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Figaro сообщил о совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разработке плана прекращения огня на Украине. По его словам, на первом этапе предусматривается «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» сроком на один месяц. После этого на Украине планируется размещение европейских военнослужащих в качестве миротворцев.

Как уточнял Макрон, месячное перемирие необходимо для переговоров о развертывании миротворческих сил. По данным Bloomberg и The Telegraph, речь идет об отправке 30 тыс. европейских военнослужащих.

Стармер ранее также анонсировал создание плана прекращения боевых действий, составленного вместе с Францией, Украиной и, «возможно, еще одной или двумя странами». Он отмечал необходимость обеспечения Киеву сильной переговорной позиции, в том числе с помощью гарантий безопасности ЕС и поддержки США.

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